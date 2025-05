Mediterraneo: Il Presidente Giulio Centemero consegna ad Alberto di Monaco il PAM Award 2025

Il Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, on. Giulio Centemero, ha consegnato, durante un lungo e cordiale incontro presso il Palais Princier a Monaco il PAM Award 2025, titolato "Champion of Peace and Humanitarian Assistance", al principe Alberto di Monaco come riconoscimento per il costante impegno umanitario del Principe e per il sostegno attivo del Governo monegasco alle operazioni solidali condotte a livello globale.

Con il Principe Alberto II erano anche presenti l’Ambasciatrice del Principato di Monaco in Italia, Anne Eastwood, e la consigliere del Gabinetto, Julie Donati.

Il Presidente Centemero, accompagnato dal segretario generale dell'APM, ambasciatore Sergio Piazzi, e dall’ambasciatore dell'Ordine Sovrano di Malta nel Principato di Monaco e rappresentante permanente dell'Ordine presso l'APM, Alberto di Luca, ha illustrato al Principe Alberto anche la volontà dell’organizzazione internazionale di voler stabilire nel Principato di Monaco la sede dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e di svolgere, sempre nel Principato, il primo Forum dei giovani del Mediterraneo.

A seguire la delegazione dell’organizzazione internazionale è stata ricevuta presso il Consiglio Nazionale del Principato di Monaco (parlamento monocamerale) dall’on. Marie-Noëlle Gibelli, capo delegazione monegasca della ApM e dall’on. Fabrice Notari con i quali il Presidente Centemero ha analizzato le strategie e discusso dei prossimi eventi dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.