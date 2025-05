Monte-Carlo SBM e Be Safe Monaco rinnovano il loro impegno per la sicurezza notturna

Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) e l’associazione Be Safe Monaco hanno confermato il loro partenariato per la stagione estiva 2025. L’accordo, siglato il 12 maggio da Stéphane Valeri, Presidente-Délégué della SBM, e Camille Gottlieb, Presidente di Be Safe Monaco, prevede un rafforzamento del servizio di navette destinato a garantire il rientro sicuro dei clienti dei locali notturni di Monaco.

Be Safe Monaco, attiva dal 2017, ha sviluppato un sistema di trasporto dedicato a coloro che non sono in grado di guidare in sicurezza. Con il supporto della SBM, questo servizio è stato potenziato nel 2024 e proseguirà per tutta l’estate 2025. Dal 1° luglio al 31 agosto, due autisti della SBM gestiranno le navette dell’associazione dalle 00:00 alle 05:00, sette giorni su sette. Nel 2024, grazie a questo rinforzo, 355 persone hanno potuto fare rientro a casa in totale sicurezza.

L’iniziativa si estende anche agli stabilimenti notturni di Monte-Carlo SBM, con l’associazione che si occupa delle assicurazioni dei conducenti e della sensibilizzazione sui rischi legati all’alcol alla guida. Inoltre, per garantire il buon svolgimento del servizio, a bordo delle navette sarà presente un agente della BOSS Sécurité.

Un ulteriore contributo alla sicurezza è stato fornito dalla Croce Rossa monegasca. Il 12 maggio, Yann Bertrand, Direttore Generale della Croce Rossa, e Dominique Martet, responsabile della Salute e Prevenzione, hanno donato alla SBM 3.000 capuchons protettivi per bicchieri destinati ai locali notturni di Monte-Carlo, tra cui Jimmy’z Monte-Carlo, Amazónico Monte-Carlo e Buddha-Bar Monte-Carlo. Questi dispositivi, realizzati in silicone, aiutano a prevenire contaminazioni indesiderate nelle bevande e sono durevoli e riutilizzabili.

L’obiettivo del partenariato rinnovato tra Monte-Carlo SBM e Be Safe Monaco è chiaro: garantire che le serate a Monaco rimangano momenti di festa, all’insegna della serenità e della sicurezza.

Monte-Carlo SBM e Be Safe Monaco non si limitano solo a garantire la sicurezza dei clienti dei locali notturni, ma puntano a sensibilizzare sull’importanza di una cultura della responsabilità. L’iniziativa estiva non è soltanto un supporto logistico per chi ha bisogno di un trasporto sicuro, ma si inserisce in un più ampio progetto di prevenzione e consapevolezza sui rischi dell’alcol alla guida.

Inoltre, la scelta di coinvolgere la Croce Rossa monegasca e la società DrinkWatch per la distribuzione di capuchons protettivi dimostra un impegno concreto nella prevenzione dei rischi legati alla sicurezza nei locali notturni. Questi dispositivi, oltre a proteggere le bevande, rappresentano un messaggio forte contro l’uso improprio di sostanze che potrebbero compromettere la tranquillità di una serata.

La sinergia tra Monte-Carlo SBM, Be Safe Monaco e la Croce Rossa monegasca sottolinea un approccio globale alla sicurezza, combinando trasporto responsabile, sensibilizzazione e innovazione per garantire che la vita notturna di Monaco rimanga un’esperienza piacevole e priva di rischi.