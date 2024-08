75° Festival della Musica di Mentone, al Parc du Pian il duo Olivia Gay e Aurélien Pontier

Stasera, giovedì 1 agosto alle 18.30 al Parc du Pian nell'ambito del 75° Festival della Musica di Mentone spazio al concerto di Olivia Gay e Aurélien Pontier "Le silence de la foret".

In collaborazione con l’Ufficio nazionale delle foreste e il suo fondo di dotazione “Agire per la foresta”.

In programma:



E. Elgar: Canzone mattutina per violoncello e pianoforte



G. Fauré: Papillon per violoncello e pianoforte



D. Popper: Im Walde Suite per violoncello e pianoforte



R. Schumann: L'uccello profeta per pianoforte solo



R. Edwards: Canzone dello spirito dell'acqua



F. Schubert: Erlkönig per violoncello e pianoforte



A. Dvorak: Waldesruhe per violoncello e pianoforte



L. Janacek: Pohadka per violoncello e pianoforte



E. Grieg: Nella caverna del re della montagna, da Peer Gynt per violoncello e pianoforte