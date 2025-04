L’olio extravergine di oliva a Moncalvo, che diventa Città dell’Olio

La coltivazione dell’ulivo ha una lunga storia in Piemonte e nel Monferrato, risalente al '700, ma subì un rapido declino a causa di gelate nel corso dell’800. Oggi, grazie anche ai cambiamenti climatici, gli ulivi stanno ritornando sulle colline monferrine e piemontesi, trasformando l’olivicoltura in un settore in forte espansione. Recenti stime indicano che in Piemonte sono coltivati oltre 350 ettari ad ulivo, con più di 250.000 piante, e una produzione annua di circa 300 ettolitri di olio.

Moncalvo sarà la prima città della provincia di Asti a ricevere questo prestigioso riconoscimento a livello nazionale con un importante appuntamento previsto per sabato 12 aprile alle ore 10:00 al Teatro Civico.

Un evento di grande rilevanza, come evidenziato dal sindaco Diego Musumeci, che rappresenta un'opportunità per presentare un ambizioso progetto territoriale che coinvolgerà una trentina di Comuni del Monferrato, la Strada del Vino e del Cibo Astesana, la Bottega del Vino di Moncalvo, l’Associazione Nazionale delle Donne dell’Olio, il Consorzio di Tutela dell’olio extravergine del Piemonte e i produttori di olio del Monferrato.

Il Presidente del Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva del Piemonte, Marco Giachino, sottolinea come stia crescendo la consapevolezza riguardo la qualità e la tipicità dell'olio extravergine nella nostra regione, con un apporto significativo del Monferrato allo sviluppo del settore, sia in termini produttivi che per quanto riguarda le proposte rivolte ai consumatori e agli appassionati.

Parteciperanno all’evento istituzioni, giornalisti, esperti, scuole alberghiere e chef, e sarà anche un'importante occasione, come affermano Stefano Chiarlo e Beppe Giordano, Presidente e Vicepresidente della Strada del Vino e del Cibo Astesana, per presentare i progetti futuri per il territorio nel settore, con particolare focus su iniziative ed eventi in anteprima.

L’evento si concluderà poi con degustazioni di olio dei produttori locali in abbinamento ad alcuni prodotti tipici del territorio nella bella cornice dei portici.