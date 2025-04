Nizza celebra l’Anno del Mare: il programma di aprile tra scienza, arte e poesia

In attesa della terza Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, in programma a Nizza nel giugno 2025 con oltre 120 capi di Stato e 20.000 delegati attesi, la città e la Métropole Nice Côte d’Azur alzano il sipario su un fitto calendario di eventi dedicati al mare e ai suoi molteplici universi.

L’iniziativa, ribattezzata “Anno del Mare”, coinvolgerà per tutto l’anno istituzioni, cittadini e attori della società civile in un viaggio culturale e scientifico attraverso il mondo marino.



Cuore pulsante del progetto è l’Università dell’Oceano, che propone per il mese di aprile una serie di appuntamenti divulgativi, tra conferenze, incontri con esperti e laboratori, per accendere i riflettori sui temi ambientali, sociali e scientifici legati all’oceano.





Il calendario degli eventi

Martedì 8 aprile – ore 14:30, L’Artistique

Aree marine protette in Mediterraneo: tutela e sostenibilità

Una tavola rotonda con il contributo dell’Ufficio Francese della Biodiversità, del laboratorio ECOSEAS (UNICA), dell’Associazione Monegasca per la Protezione della Natura e del servizio Mare della Metropoli, per analizzare la situazione del litorale azzurro.



Mercoledì 9 aprile – ore 14:30, CUM

Oceano di saperi: innovazione e salute unica

La ricerca scientifica guarda al mare come fonte inesauribile di innovazioni per la salute umana. Una conferenza per esplorare le connessioni tra scienza marina e medicina.



Venerdì 11 aprile – ore 16:00, Biblioteca Romain Gary

Virginie Hériot: una donna attraverso i mari

Lo storico Yvan Gastaut ricorda la velista francese medaglia d’oro alle Olimpiadi del 1928, pioniera della navigazione e poetessa, protagonista di un ritratto biografico inserito nel ciclo “Esplorare e scrivere il mare”.



Martedì 15 aprile – ore 14:30, L’Artistique

Jean-Philippe Racca Vammerisse racconta “Le reliquie della schiuma”

Un incontro con l’artista in occasione della sua mostra al Museo delle Belle Arti, nell’ambito della Biennale delle Arti e dell’Oceano.