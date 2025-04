Haut de Cagnes: una giornata dedicata all’arte in festa

A Cagnes sur Mer è stato creato un evento mensile “forte”, con l'obiettivo di mettere in evidenza gli artisti e «Far rinascere la piccola Montmartre di un tempo».

La festa illumina i vicoli del vecchio borgo di Cagnes-sur-Mer ed offre uno spettacolo artistico accattivante.

Ogni prima domenica del mese, la città di Cagnes-sur-Mer offre una programmazione ricca di musica, animazioni e scoperte artistiche ed attira appassionati d'arte e famiglie in cerca di intrattenimento culturale.

In programma, domenica 6 aprile 2025 , incontri unici e laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia.



Il programma completo è inserito al fondo di questo articolo.

Château-musée Grimaldi

« Ribà – Moya : Dualité résonnante »

L'esposizione comprende due sezioni: la prima è dedicata all'opera di Pierre Ribà e la seconda a Patrick Moya.

L'esposizione inizia al primo piano con la scoperta delle opere di Pierre Ribà, celebre per le sue sculture in cartone.

Prosegue poi al secondo piano con la presentazione del lavoro performativo di Patrick Moya, che condivide il suo universo e ritorna a Cagnes-sur-Mer, punto di partenza del percorso artistico intrapreso dagli anni '70.



« Les peintres de Cagnes »

Nuovo allestimento al castello-museo Grimaldi: una selezione di opere che rappresentano Cagnes, luogo emblematico della pittura della prima metà del XX secolo, che ha ispirato artisti di tutto il mondo.



Maison Commune

« Les paysages cagnois »

Collezione privata



Maison des artistes de Cagnes

« Conversations entre créatures désabusées »

La base del progetto di Nicole Demichelis, durante la sua residenza d'artista alla MDAC, consiste nel creare dialoghi tra due personaggi fittizi: un personaggio del suo bestiario e un personaggio creato sul posto, ispirato al luogo.

15:00 – La parata degli artisti: sfilata in costume nel villaggio con soste poetiche cantate e performate.

17:30 – Performance dell’artista Nicole Demichelis.

18:00 – Veglia poetica in festa sulla piazza del castello.



Mairie Annexe

« Rebâtir Notre-Dame de Paris »

Atelier organizzato dal museo digitale Micro-Folie. Un’immersione nel cuore della storia di Notre-Dame de Paris per esplorare il suo legame con le grandi tappe della storia di Francia.

E’ possibile anche ripercorrere le sfide del suo restauro e incontrate i mestieri d'arte e il savoir-faire che ridanno vita a questo monumento emblematico.



Tour Margot et Place Grimaldi

« Suzy : de Saint-Malo à Cagnes » e «Vénus Victrix»



Concerto

Ore 15,30 : Les Dimanches musicaux du Haut-de-Cagnes - « Passions printanières » con Liza Kerob e Nicolas Bringuier, violon et piano.



Visite guidate

Le Haut-de-Cagnes

Ore 11,30 « Visite artistique et patrimoniale : découverte du Haut-de-Cagnes et de ses artistes ! »

Ore 14,30 « Visite sur les pas des peintres Cagnois ! (Château-musée Grimaldi, maison commune et cercle des amis) ». Rendez-vous au pied du Château



Eglise Saint-Pierre

Du XIIIe siècle agrandie aux XVIe et XVIIIe siècles, restaurée en 2017. Visite libre



Monument historique

Chapelle Notre-Dame de Protection

Risalente ai secoli XV-XVII e classificata come Monumento Storico, una nuova illuminazione permette di (ri)scoprire le affreschi del XVI secolo che adornano le pareti del coro. Visita libera.



Attività in famiglia

Ore 11 – 13,30 e 14,30 - 17: Spazio ai giochi - Place du Château

Ore 11,30 e 15,30: Linoleografia - La Crypte

Ore 15 - 17: Il mestiere di parurière florale. Le Lavoir

Ore 11 – 13,30 e 14,30 - 17: Ricostruire Notre-Dame de Paris - Mairie annexe - Per ragazzi dagli 8 ai 17 anni



Per questa nuova edizione, tanti artisti da incontrare in diversi luoghi:

ATELIER MATTÉODA – Jacqueline Mattéoda, artista

ATELIER BORNETTO – Virginie Bornetto, pittrice decorativa

ATELIER ESTY – Esty Grossman, orafa

LE PRESSOIR – ATELIER GALERIE - Jane Cros, pittrice e SYLB, pittrice, Shandi Bouscatier, gioielliere, Lola Calamand, artista plastica, Laurie Lauer, artista gioielliera, Katarina Milliat Art, smaltatrice d’arte, Sib Illine, ceramista e Jean-Paul Maniouloux, fotografo

L’AMUSEE – Slava Rogin, incisore su linoleum

ATELIER IWAHANA – Yuka Iwahana, restauratrice d’arte

LA CRYPTE – Alice Magnin, gioielliera orafa – Silvina Carbone, ceramista

GALERIE TRÉSOR – Julie Genet, pittrice

ESPACE SILVY – Gen, pittore

LE LAVOIR – Véronique Pépin, artista plastica, parurière florale

ATELIER SANDY H – Sandra Haller, pittrice.