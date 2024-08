Mentone, il Comune offre un posacenere tascabile ai fumatori

Il Comune di Mentone distribuisce posacenere tascabili per le strade della città (Foto Ville de Menton)

Mercoledì 31 luglio, Élodie Robert, vicesindaco responsabile dell'ecocittadinanza, ha guidato un'operazione di distribuzione di posacenere tascabili, insieme alla brigata dell'ambiente e agli eletti di Mentone Jean-Claude Alarcon, Patrick Calvi, Hervé Vialonga, Dominique Artieri e l'ambiente Dipartimento.

Lo scopo di questa operazione? Offrire ai fumatori un posacenere tascabile in modo che non abbiano più la tentazione di gettare i mozziconi per la strada.

Ricordiamo che un mozzicone di sigaretta contiene più di 7.000 elementi chimici, tra cui metalli pesanti e catrame, e può inquinare fino a 500 litri d'acqua.

Nel corso di questa azione ambientale, che rientra nell'accordo tra la Città di Mentone e l'eco-organizzazione ALCOME, sono stati distribuiti quasi 500 posacenere