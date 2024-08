Il FAMM di Mougins é il primo privato museo d’Europa dedicato alle donne artiste

Il FAMM (Femmes Artistes du Musée de Mougins) propone al pubblico un centinaio di opere realizzate da più di 80 artiste provenienti da tutto il mondo.

I quattro piani dell'ex MACM (Musée d’Art Classique de Mougins), situato nel cuore del villaggio storico di Mougins dal 2011, ospitano dipinti, sculture e fotografie delle principali artiste che hanno segnato i grandi movimenti artistici dal XIX secolo ad oggi; Berthe Morisot, Frida Kahlo, Lee Krasner, Louise Bourgeois, Niki de Saint-Phalle, Marina Abramović e Alice Neel, tra le altre.





Christian Levett, collezionista d'arte da quasi trent'anni e riconosciuto per il suo impegno filantropico a favore dell'arte e di altre cause, è all'origine di questo ambizioso progetto.



Ha già acquisito più di 500 opere di artiste e continua ad arricchire costantemente la sua collezione.



Questo consentirà una rotazione regolare delle opere esposte offrendo un'esperienza museale senza precedenti nel Sud della Francia.



“In più di un quarto di secolo che colleziono opere d’arte, i miei gusti si sono evoluti, quindi penso che sia giunto il momento che anche il museo si evolva.



Non vedo l’ora di aprire il nostro nuovo museo FAMM, che sono certo diventerà presto una destinazione imperdibile per amanti dell’arte, studenti, ricercatori e curatori”, questo il commento dello stesso Christian Levett



A capo di una collezione di circa 2.000 opere, Christian Levett ha dimostrato in numerose occasioni il suo desiderio di aumentare la visibilità delle artiste.

Da marzo 2021 organizza visite private nel suo palazzo di Firenze, interamente decorato con opere di donne, per gruppi di mecenati, accademici e collezionisti.

Ha organizzato diverse mostre e nel 2023 ha pubblicato il libro Abstract Expressionists: The Women, che mette in risalto artiste poco conosciute, ma essenziali per un movimento chiave dell'arte moderna.

La riapertura del Museo Mougins con la nuova dizione di FAMM, conferma il suo sostegno alla promozione delle donne nelle arti.



Tra i grandi nomi della storia dell'arte, FAMM esporrà opere di Berthe Morisot, Mary Cassatt, Eva Gonzalès, Blanche Hoschedé-Monet, Louise Nevelson, Barbara Hepworth, Frida Kahlo, Leonor Fini, Lee Krasner, Maria Helena Vieira Da Silva, Dorothea Tanning , Louise Bourgeois, Leonora Carrington, Elaine de Kooning, Lalan (Xie Jinglan), Joan Mitchell, Alma Thomas, Helen Frankenthaler, Niki de Saint-Phalle, Howardena Pindell, Marina Abramović, Marlene Dumas, Nan Goldin, Carrie Mae Weems, Sarah Lucas , Shirin Neshat, Tracey Emin, Cecily Brown, Jenny Saville, Alice Neel, Elizabeth Colomba e molte altre importanti artiste emergente.



Il Museo FAMM si trova a Mougins in Rue du Commandeur 32.