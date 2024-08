Monaco e Lettonia firmano un protocollo di mutua assistenza in campo sanitario

Per la prima volta nella storia una delegazione ministeriale Monegasca condotta dal Ministro degli affari sociali e della salute Christophe Robino e di cui faceva parte il Professore Franco Borruto consulente del Ministro si è recata in Lettonia per firmare un protocollo di mutua assistenza in campo sanitario.

Monaco e Lettonia danno un segnale forte di cooperazione fra i popoli in un momento storico in cui l’est Europa e in particolare il Baltico vivono la minaccia della guerra alle frontiere.

Il 29 e 30 luglio, Christophe Robino, Ministro della Salute e degli Affari Sociali di Monaco, e la sua delegazione hanno visitato la Lettonia. L'obiettivo della visita è conoscere il sistema sanitario lettone e concludere un accordo per una più stretta cooperazione internazionale.

Il 29 luglio, la delegazione di Monaco ha anche visitato la Rīga Stradiņš University (RSU), dove ha incontrato la dirigenza della RSU e altri rappresentanti universitari per discutere di potenziali opportunità di collaborazione.

Il Ministro della Salute di Monaco non ha visitato solo la RSU, ma anche il Riga East University Hospital e diverse istituzioni mediche private a Riga. Durante la visita, il 29 luglio, è stato firmato un accordo di cooperazione bilaterale nei settori della salute e delle scienze mediche. Allo stesso tempo, gli istituti di istruzione superiore lettoni sono pronti a formare medici attraverso programmi di studio internazionali.

La Lettonia e Monaco sono entrambi membri della Small Countries Initiative dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che unisce i paesi europei con popolazioni inferiori ai 2 milioni. Finora, Lettonia e Monaco hanno collaborato strettamente in ginecologia e ostetricia.

Un evento degno di nota è stato il 2017 con un incontro fra medici lettoni e monegaschi organizzato dal Prof Franco BorrutoIl Congresso della società Europea di Ginecologia si celebrerà a Rīga nei prossimi 19-21 marzo e vedrà il professore Borruto fra i relatori.