Monaco, aperto il primo autolavaggio a riciclo d'acqua presso il parcheggio dell'Eliporto

Il primo autolavaggio dotato di questo sistema è stato appena aperto al pubblico, nel parcheggio dell'Eliporto. Il Il sistema di riciclaggio dell'acqua di lavaggio dei veicoli implementato nel sito opera in un ciclo virtualmente chiuso. a ciclo chiuso, in quanto l'acqua utilizzata può essere riutilizzata all'infinito.

- È di tipo "biologico", poiché non viene utilizzato alcun input (enzima). L'acqua del processo di lavaggio viene stoccata in serbatoi fuori terra per essere decantata, quindi rimane in un reattore biologico prima di essere sottoposta a un processo di filtrazione e disinfezione fine prima di essere riutilizzata.