Occhi all’insù stasera per la prima Superluna dell’anno

Perché si chiama Luna Piena dello Storione

In Cina, la Luna Piena dello Storione è conosciuta come la Luna dei fantasmi affamati: le persone accendono lanterne d’acqua a forma di loto e le fanno galleggiare su laghi, fiumi e piscine, al fine di fornire luce alle anime perdute per ritrovare la strada verso l’aldilà. È nata come festa durante la quale gli agricoltori pregavano i loro antenati per il buon raccolto.

Cos’è la Superluna

Il termine “Superluna” non ha nulla di scientifico, ma senza dubbio l’appellativo ha un fascino tutto suo. È usato popolarmente quando il nostro satellite sembra più grande e luminoso in fase di plenilunio. Fa riferimento ad una definizione dell’astrologo Richard Nolle risalente al 1979, secondo cui si può parlare di Luna super quando raggiunge almeno il 90% del suo massimo perigeo possibile (il punto della sua orbita più vicino alla Terra). Ovviamente, le dimensioni della Luna non cambiano: si tratta solo di un effetto ottico. Il nostro satellite dista in media dalla Terra circa 380mila km, chilometro più chilometro meno. Ma la sua orbita è ellittica: ciò significa che ci saranno dei momenti in cui è nel punto più lontano dalla Terra (apogeo) e momenti in cui è più vicina (perigeo). Se quest’ultimo caso si verifica in coincidenza del plenilunio, la Luna sembra più grande (circa il 14% in più del solito) e luminosa (circa il 30% in più) del solito. Da qui la definizione “Superluna”. Uno di quei casi, insomma, in cui scienza e romanticismo vanno a braccetto.