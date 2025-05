A Nizza la vita è da cani... nel modo migliore!

Anche quest'anno Nizza si conferma un paradiso per i nostri amici a quattro zampe. La città conquista, per il terzo anno consecutivo, il secondo posto nella classifica delle città "dog friendly" stilata da 30 Millions d’Amis, la celebre rivista francese dedicata agli animali.



Il sondaggio ha analizzato i centri con più di 100 mila abitanti, premiando le iniziative che migliorano la convivenza tra uomini e animali: accessibilità, pulizia, sensibilizzazione, impegno civico e solidarietà.



Nizza, preceduta solo da Lille e seguita da Boulogne-Billancourt, si distingue per la sua “Mission sur la condition animale”, attiva dal 2015, e per una lunga lista di servizi: aree gioco per cani senza guinzaglio, spiagge pet-friendly, oltre a 700 distributori di sacchetti gratuiti per deiezioni e accesso agevolato ai mezzi pubblici per piccoli animali.





Non mancano campagne contro l'inciviltà e l'abbandono, educazione all'adozione responsabile nelle scuole e verifiche su segnalazioni legate agli animali in città.



Tra le iniziative più apprezzate anche la possibilità di portare cani con museruola sui tram, la creazione di una brigata di polizia municipale contro i maltrattamenti e persino l’autorizzazione per i dipendenti comunali a venire al lavoro con i propri animali domestici.



Questo il commento del sindaco Christian Estrosi: «Nizza è una città dove si vive bene anche per i nostri amici a quattro zampe. Questo riconoscimento premia il nostro impegno per una convivenza serena e rispettosa».