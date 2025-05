Grasse inaugura il primo Abribus olfattivo di Francia

Un’inedita esperienza sensoriale fa il suo ingresso nello spazio urbano francese: la città di Grasse, in collaborazione con JCDecaux, ha inaugurato il primo Abribus olfattivo di Francia, proprio alla vigilia di ExpoRose, la celebre Festa della Rosa in programma fino all’11 maggio.

L’iniziativa celebra l’eccellenza locale della profumeria, trasformando una semplice pensilina in un vero e proprio laboratorio di emozioni.



Collocata strategicamente sul boulevard du Jeu de Ballon, davanti alla Scuola Superiore del Profumo e della Cosmetica, la struttura coniuga estetica, tecnologia e ingegneria olfattiva.





Il sistema, sviluppato da JCDecaux in collaborazione con l’azienda specializzata Sensorys, diffonde tramite una bruma invisibile e a freddo la fragranza “Rose Gold”, creata appositamente per l’evento.



La diffusione è senza contatto, silenziosa e programmabile, adattandosi alle condizioni del vento e agli orari di maggiore afflusso.



La composizione olfattiva, elegante e sofisticata, mescola note di frutti rossi, rosa, gelsomino, iris, legno di sandalo, oud e patchouli.



Oltre a omaggiare il patrimonio aromatico del territorio, “Rose Gold” rispetta rigorosi standard sanitari e ambientali, confermando l’impegno etico del progetto.



L’inaugurazione ufficiale si è svolta mercoledì 7 maggio alla presenza del sindaco Jérôme Viaud e dei rappresentanti di JCDecaux.



L’Abribus olfattivo rappresenta la prima fase di una sperimentazione che potrebbe estendersi già ad agosto, in occasione della Festa del Gelsomino.



«Grasse è una città di emozioni e sensi», ha dichiarato Viaud. «Questa innovazione rende tangibile la nostra identità profumiera e rafforza il ruolo della Capitale Mondiale del Profumo nel panorama internazionale». Dello stesso avviso Jean-Michel Geffroy, direttore di JCDecaux: «Trasformiamo il paesaggio urbano in una fonte di attrattività e benessere per i cittadini».



Un progetto che unisce tradizione e futuro, profumo e spazio pubblico, con l’obiettivo di rendere la città un’esperienza da vivere anche con l’olfatto.