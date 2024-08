A Mentone il 12° Forum delle Associazioni cittadine

Come ogni anno, l'inizio dell'anno scolastico è l'occasione perfetta per scoprire, in un unico luogo, tutte le associazioni che scandiranno il vostro anno.

Gruppi sportivi, sociali, sanitari, folcloristici: Mentone possiede un ricco tessuto associativo, con più di cento strutture.

Appuntamento venerdì 13 settembre, dalle 20, per una splendida serata inaugurale, poi sabato 14 settembre, dalle 10 alle 18, al Palais de l'Europe e ai giardini Biovès.

Incontrerete le varie associazioni che fanno di Mentone una città giovane e attiva! L'occasione perfetta per trovare l'attività ideale per tutta la famiglia.

Sul posto, le associazioni daranno dimostrazioni sul palco, davanti al Palais de l'Europe:

10:25: Associazione Joe Kals - Sociale

10:30: APLOA – Danza africana

10:50: La casa del benessere - Yoga

11:10: Il mio studio – Danza

11:30: Boxe Karate - Sport da combattimento

11:50: M’Road Cabaret – Ballo di cabaret

12:10: Musico4Life – Canto

12:30: Axess Dance - Balli latini

14:30: Sintesi associative – Danza

14:50: Associazione Sport Défense Pour Tous - Sport da combattimento

15:10: Orientalys – Danze orientali

15:30: PFP Sport per tutti - Sport Zumba

15:50: Losorgio – Canto

16:10: Leroyal Karate – Sport da combattimento

16:30: Tiare Tahiti – danza tahitiana

Vi aspettiamo numerosi