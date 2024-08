Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Fuochi d’artificio

Festival pyromélodique - Baie de Juan-les-Pins

Giovedì 29 agosto ore 22

Antibes, route du bord de mer (entre le Fort Carré et les plages de la Brague) - Domenica 24 agosto ore 22



Mostre ed esposizioni

Fino al 31 agosto 2024 - Exposition Samouraï, l'empreinte des guerriers- Médiathèque Albert Camus

Fino al 27 ottobre 2024 - Exposition Joan Miro. Chef-d'oeuvre de la collection Nahmad - Musée Picasso



CAGNES SUR MER

JAZZ AU CHÂTEAU, CONCERTO

Fino al 13/09/2024, tutti i venerdì.

La ville de Cagnes-sur-Mer vous donne rendez-vous dans le cadre unique du Haut-de-Cagnes sur la place du Château pour les soirées d’été "Jazz au Château"

23/08 : Boogaloo jazz quartet

30/08 : Cathy Heiting quintet

06/09 : Smoking jive

13/09 : En jazzimini trio

Place du château - Haut-de-Cagnes



MEETING HIPPIQUE D’ÉTÉ

SAMEDI 24 AOÛT

Soirée de l’Amitié BFM Nice Côte d’Azur

(feu d'artifice)

Hippodrome de la Côte d'Azur



FEUX D’ARTIFICE À L’HIPPODROME DE LA CÔTE D’AZUR

SAMEDI 24 AOÛT

Soirée de l’Amitié BFM Nice Côte d’Azur

(Feu d’artifice)

Tarif : 5 € / gratuit - de 18 ans. Animations

permanentes : structures gonflables, vélos sulky, promenades à poneys, voiture suiveuse.

Hippodrome de la Côte d'Azur



Campionato mondiale di bocce quadrate

Da sabato 24 a domenica 25 agosto 2024.

Le bocce quadrate si giocano in paese da oltre quarant'anni. Le salite e le discese rendono impossibile giocare con le tradizionali bocce rotonde!

Ci si ritrova nel vicolo della collina del villaggio, che ha una pendenza media del 15%!

Haut-de-Cagnes

Montée de la Bourgade



EXPOSITION ” PARLEZ-LEUR D’AMBRE, DE MÉTAL, ET DE VIE”

FINO AL 12 DICEMBRE 2024

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château - Haut-de-Cagnes



CANNES

Excursion, Visite du quartier Montfleury

Giovedì 22 agosto 2024 ore 9,30

23 boulevard Montfleury, Cannes (devant la résidence Le Gallia)



Animations, Squares dansants

Giovedì 22 agosto 2024 dalle 20,30 alle 00,30

Pointe Croisette

Square de Verdun

Boulevard de la Croisette - avenue de la reine Astrid



Animations, Nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert

Giovedì 22 agosto 2024 dalle 19 alle 24

Boulevard Jean Hibert, Cannes



Événement sportif, Pelote basque - Cannes / Saint-Jean-de-Luz

Grand Chistera

Venerdì 23 agosto 2024 ore 21

Fronton Michel Ughetto

4 avenue André Capron



Bourse Militaria

Da venerdì 23 agosto 2024 a domenica 25 agosto 2024

Esplanade Pantiero

Promenade de la Pantiero



Animations, Suquet des Arts 2024

11e édition

Venerdì 23 agosto 2024 e sabato 24 agosto 2024 dalle 15 alle 22



Animations, Défilé de la Libération

Sabato 24 agosto 2024

10h30 - Déambulation d'un groupe de joueurs de cornemuse en tenue traditionnelle écossaise en présence de Jeeps accompagnés de figurants en tenue militaire d'époque.

Lieu : place du Marché de La Bocca

12h - Déambulation d'un groupe de joueurs de cornemuse en tenue traditionnelle écossaise en présence de Jeeps accompagnés de figurants en tenue militaire d'époque.

Lieux : Marché Forville et Allées de la Liberté

15h30 - Grand défilé avec un cortège de 95 véhicules militaires américains et historiques avec cinq chars à canon, un bateau sur roues, suivis de Jeeps, Harleys et autres blindés montés de 250 figurants.

La Croisette et rue d'Antibes



Concert, Bal de la Libération

Glenn Miller Story

Sabato 24 agosto 2024

Horaire(s) :

De 22h30 à 0h30

Kiosque à musique

Allées de la Liberté - Charles de Gaulle



Animations, Le Bal des Îles

Domenica 25 agosto 2024 ore 16

Terrasse Riviera

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Animations, Nocturnes cannoises - Place du marché de La Bocca

Mercoledì 28 agosto 2024

Horaire(s) :

De 19h à minuit

Marché provençal de La Bocca

Place Paul Roubaud



EXPOSITION, THE KID, CHARLIE CHAPLIN - L'EXPOSITION

9e Musée éphémère du cinéma

Fino a domenica 25 agosto 2024

Horaire(s) :

Tous les jours de 14h à 22h

Nocturne exceptionnelle jusqu'à minuit le mardi 30 juillet

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS, GARE CROISETTE

Fino a domenica 25 agosto 2024

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



PAGES À LA PLAGE 2024

Une bibliothèque face à la mer

Fino a venerdì 30 agosto 2024

Horaire(s) :

De 10h à 13h et de 14h à 17h45

plage Zamenhof, boulevard de la Croisette (avant le jardin de la Roseraie), Cannes



EXPOSITION, L'ÉVASION DU MARÉCHAL BAZAINE

Fino al 30 settembre 2024

Tous les jours de 10h à 17h45

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



ANIMATIONS, LUNA PARK

Fino a sabato 31 agosto 2024

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Parking Coubertin

7, avenue Pierre Poési



EXPOSITION, DESSUS DESSOUS - JULIEN DES MONSTIERS

Fino a domenica 22 settembre 2024

Horaire(s) :

Mai et juin

Mar - Dim : 10h - 13h et 14h - 18h

Juillet à septembre

Tous les jours : 10h - 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, ODETTE DOMERGUE

Fino a domenica 22 settembre 2024

Tous les jours de 11h à 19h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



EXPOSITION, BOTTLED SEA 2124

L'univers plastique de George Nuku

Fino a domenica 17 novembre 2024

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



CAP D'AIL

Soirées Estivales : Concerto Not The Rolling Stones

Giovedì 22 agosto 2024 dalle 21 alle 23.

Il nostro eccezionale tributo viaggia per il mondo e riproduce esattamente le melodie e lo spirito di una delle più grandi rock'n'roll band del mondo.

Oltre alla performance scenica di questo tributo ai Rolling Stones, la somiglianza e il linguaggio del corpo del leader della band con Mick JAGGER sono davvero inquietanti. Fate un viaggio indietro nel tempo nel mondo sensuale degli Stones, con tutti i grandi classici della band come Jumping Jack Flash, Sympathy for the Devil, Satisfaction, Paint in Black, Miss You, Angie... e molti altri! Le referenze mondiali della band sono eccezionali... Noi abbiamo l'esclusiva in Francia. Non crederete che non si tratti di Mike JAGGER!

Amphithéâtre de la mer

Avenue Plage Marquet



HANDIPLAGE

FINO AL 01 SETTEMBRE 2024

Insignita del marchio Handiplage nel 2015, la spiaggia del Marquet è accessibile alle persone a mobilità ridotta tutti i giorni dalle 10.40 alle 18.00.

Plage Marquet

Avenue Plage Marquet



ANIM’ÉTÉ

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Plage Marquet

Avenue de la plage Marquet



ISOLA

Settimana multisport

Da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2024.

Isola 2000



LA TRINITE'

Mama Vendetta, Concerto

Venerdì 23 agosto 2024 alle 21.

Concerto di canzoni italiane nell'ambito delle Sere d'Estate.

Spettacolo di canzoni italiane che spaziano da “o sole mio” a “Volare”, passando per scatenate tarantelle napoletane e siciliane.

Villa Tagnati

23 Boulevard François Suarez



LE BROC

EXPOSITION DE STÉPHANE BOLONGARO: “TOTOR”

FINO AL 30 SETTEMBRE 2024

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. tranne 14 luglio e 15 agosto.

La Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



LEVENS

Fête Patronale de la Saint Antonin

Dal 23 Agosto a 02 Settembre 2024

Vendredi 23 août Soupe au Pistou 19h30

25€ par personne et 10€ enfant (poulet chips)

animée par l’orchestre Lucky Stars

réservation 09 62 66 85 84

Samedi 24

Concours de boules

14h - Clos des Traverses doublette arrangée

19h30 Repas & soirée Dj

Lundi 26

10h30 - Messe du Souvenir à la Colline

14h30 - Concours de boules enfants maxi 12 ans

20h30 - Concours de Boules carrées doublette

Mardi 27 Concours de belote 20h30

Mercredi 28 Concours de rami 20h30

Jeudi 29 Concours de vitou et de contrée

20h30

Vendredi 30 Soirée Dj - 21h. Entrée gratuite

Samedi 31 Grand Bal Orchestre Baie des Anges- 21h. Entrée gratuite

Dimanche 1er septembre

10h Jeux des enfants à la Colline

11h Course du Sargier

15h Après-midi récréative des enfants

Lundi 2

5h Réveil aux sons des fifres, tambours et mourtaïrets

9h30 Grand-Messe avec l’Offerte du coq

12h Allocutions des autorités

15h45 Procession

17h Réception

Levens



MENTON

Ma ville est une fête

Venerdì 23 agosto

Svaghi e tempo libero

Jardin Elisée Reclus et le rond point du Bastion Promenade du soleil



Soirées jeux vidéo et jeux de société

Fino al 23 agosto

esplanade des sablettes



Soirée Just Dance

Fino al 23 agosto

esplanade Francis Palmero



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visite guidée : Laissez-vous conter Menton : Les ruelles de l'histoire

Ogni sabato alle ore 10

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata del Jardin Val Rahmeh

Tutti i giovedì ore 10,15

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata alla limonaia di Mas Flofaro

Mercoledì10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Martedì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata del giardino di Val Rahmeh con giardiniere

Il Giovedì ore 10,15

Lasciatevi raccontare la storia del giardino mentre scoprite la sua vegetazione varia e rigogliosa.

Tra la freschezza delle fontane, le vasche e i vialetti ombrosi dal fitto fogliame, scoprite una vegetazione rigogliosa e diversificata. Giardino di acclimatazione e conservatorio, l'orto botanico ospita una gamma eccezionale di piante: quasi 1.700 specie e varietà provenienti dalle regioni mediterranee, subtropicali e tropicali. Questa diversità e l'atmosfera esotica sono rese possibili da un microclima privilegiato, più caldo e umido rispetto al resto della Costa Azzurra. Il nostro... Leggi di più

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



MONACO

Art Fair - "art3f"

Da venerdì 23 a domenica 25 agosto 2024

Chapiteau de Fontvielle

5, avenue des Ligures



Exposition - "Rafael Ferraraccio"

Da venerdì 23 a domenica 25 agosto 2024

Chapiteau de Fontvielle

5, avenue des Ligures



Concert - "Flexie Muiso & Le Rom D Collective"

Da venerdì 23 alle 21h, a sabato 24 agosto 2024



Events - "Summer at Port Hercule"

Fino a domenica 25 agosto 2024

Port Hercule de Monaco



Concert - "Tamo Junto"

Mercoledì 28 agosto 2024, dalle 18h alle 23h

La Note Bleue

Plage du Larvotto - Avenue Princesse Grace



Exposition photos - "Monaco et le Tour de France"

Fino a sabato 31 agosto 2024

I Giardini Saint Martin

Avenue Saint-Martin



Gastronomy - "ZIA Pop-Up Restaurant"

Fino a sabato 31 agosto 2024, dalle 19h alle 22.30

Hotel Métropole Monte-Carlo

4, avenue de la Madone



Exhibition - "Turner: the Sublime Legacy"

Fino a domenica 1 settembre 2024, dalle 10h alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Exhibition - "Pasolini in Chiaroscuro"

Fino a domenica 29 settembre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exhibition - "Concrete beaches, artificial landscapes"

Fino a lunedì 30 settembre 2024

Collect|MC

20 Bd de Suisse



Exposition - "Les Géants des Glaces"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Ice Giants"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "Miquel Barceló, Oceanographer"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Environment - "Monaco Zero Cigarette Butts"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Principato di Monaco



Gastronomie - "150 ans des Caves de l'Hôtel de Paris"

Fino a giovedì 31 ottobre 2024

Monte-Carlo SBM Resort

Principauté de Monaco



Exposition - "Lascaux à Monaco"

Fino a giovedì 21 novembre 2024

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Polar Mission"

Fino martedì 31 dicembre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Early Days of Télé Monte-Carlo, 1954-1974?"

Fino a venerdì 31 gennaio 2025, dalle 10h alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Nice Jazz Fest !

Fino a venerdì 23 agosto 2024 dalle 19:30 alle 0.

Il più antico festival di jazz, creato a Nizza nel 1948, sta prendendo una nuova direzione. Il Festival del Jazz, che nel 1992 è diventato il Nice Jazz Festival, è diventato il Nice Jazz Fest.

Un'esperienza unica in pieno centro città, a due passi dalla spiaggia.

24 concerti su 2 palchi, che riuniscono il meglio del jazz e della musica più attuale, vi aspettano!

Giovedì 22 agosto

Théâtre de Verdure :

> 19:30 : ARNAUD DOLMEN & LE VITYGROOVE

> 20:45 : THEO CROKER

> 22:30 : MONTY ALEXANDER

Place Masséna :

> 20:00 : JULIEN GRANEL

> 21:15 : SAMPHA

> 23:00 : PHOENIX

Venerdì 23 agosto

Théâtre de Verdure :

> 19:30 : KAREEN GUIOCK THURAM

> 20:45 : LEON PHAL

> 23:00 : JON CLEARY

Place Masséna :

> 20:00 : REJJIE SNOW

> 21:15 : MEUTE

> 23:00 : YAMÊ

Place Masséna / Théâtre de Verdure



Fanfare du Nice-Orleans Jazz Orchestra par Imago, Concerto

Da giovedì 22 a venerdì 23 agosto 2024.

La Nice-Orleans Jazz Orchestra (NOJO) è stata fondata nel gennaio 2020, su iniziativa di Imago records & production, sotto la direzione di James Andrews, figura emblematica della musica jazz di New Orleans.

Composta da musicisti professionisti, semiprofessionisti o dilettanti, questa fanfara perpetua la tradizione di New Orleans grazie a James Andrews ma aggiunge un certo tocco francese grazie alla presenza di un coro, che accompagna con le sue canzoni il groove delle canzoni. musicisti.

Programma :

Giovedì 22 agosto

- Place Masséna e la Pétonne - 14:15

- Piazza del Palazzo di Giustizia - 16:30

- Promenade des Anglais alla giostra - 18:00

Venerdì 23 agosto

- Place Masséna e avenue Jean Médecin - 15:30

- Piazza Saint-François - 17:00

- Pedonale - 19:15

Nice



Theo Croker – Nice Jazz Festival, Concerto

Giovedì 22 agosto 2024 alle 20:45.

Théâtre de Verdure de Nice



Concert par les Bruits de Cuisine

Venerdì 23 agosto 2024.

Questi musicisti si presentano vestiti da chef.

Questa formazione un po' atipica e totalmente acustica si mette in piedi in pochi minuti e distilla una musica jazz che naviga negli standard dello swing di New Orleans ma anche verso temperature più calde con Bossa e certi Sambas...



Programma :

Venerdì 23 agosto

- Place Masséna e la Pétonne - 13:00

- Lezione di Saleya - 14:30

- Piazza del Pin - 18:45

Ma anche :

- Sabato 24 agosto alle 12 e alle 13 in rue Centrale, place des Victoires e place de l'Eglise - La Gaude

- Sabato 24 agosto alle 19 Place du Docteur René Morani - Gilette

- Domenica 25 agosto alle 14 nella chiesa di Saint-Véran - Utelle

- Domenica 25 agosto alle 20 presso il Municipio - Duranus

Nice



T’choup Summer Fest, Spettacolo

Martedì 27 agosto 2024 alle 12.

Château de Crémat

442 Chemin de Crémat



THÉÂTRE IMMERSIF – GATSBY À NICE

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Hôtel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée

13 Promenade des Anglais



EXPOSITION : CHAGALL POLITIQUE – LE CRI DE LA LIBERTÉ, ESPOSIZIONE

FINO AL 16 SETTEMBRE 2024

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



EXPOSITION : MIRÓMATISSE. AU-DELÀ DES IMAGES

FINO AL 29 SETTEMBRE 2024

La Fundació Joan Miró di Barcellona e il Musée Matisse di Nizza hanno unito le forze per organizzare una mostra dedicata al rapporto tra le opere di Henri Matisse e Joan Miró.

Partendo da una panoramica biografica, la mostra ripercorre i momenti decisivi in cui la visione comune dei due artisti è stata particolarmente produttiva: l'esplorazione del fauvismo da parte di Miró tra la fine degli anni Dieci e l'inizio degli anni Quaranta e lo stimolo fornito a Matisse dall'opera di Miró a partire dalla metà degli anni Trenta.

La mostra presenta le loro pratiche comuni, contrapponendo l'assassinio della pittura di Miró all'estetica decorativa di Matisse: libri illustrati, grandi composizioni monumentali e un "faccia a faccia" finale tra grandi opere di valore testamentario di ciascuno dei due artisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION : OUTILS, ENTRE ART ET SCIENCE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



LES ELLES DE JEUX, ESPOSIZIONE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Il Musée National du Sport presenta Les Elles des Jeux, che mostra gli spettacolari progressi compiuti in oltre 130 anni, dalla quasi esclusione delle donne alla lotta per la parità.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

In una scenografia immersiva e interattiva, la mostra Les Elles des Jeux ripercorre oltre 130 anni della nostra società contemporanea attraverso le storie di donne emblematiche dal destino esemplare. La mostra è suddivisa in 6 sezioni, sia cronologiche che tematiche.

Con "Elles ne sont pas les bienvenues", la mostra inizia il suo viaggio nel tempo con i primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



EXPOSITION BERTHE MORISOT À NICE, ESCALES IMPRESSIONNISTES

Fino al 29 settembre 2024, ogni giorno.

La mostra fa parte del programma pluriennale del Musée des Beaux-Arts, che esplora la realtà e la qualità della scena artistica di Nizza, città cosmopolita per eccellenza durante la Belle Epoque.

L'opportunità di realizzare un progetto di questa portata è nata dall'iniziativa del Musée d'Orsay "150 anni di Impressionismo", legata alla mostra Paris 1874: Inventing Impressionism, che celebra questo anniversario fondamentale.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION – PETITE HISTOIRE DE LA BIODIVERSITÉ – QUAND LES LEGO® S’EN MÊLENT

Fino al 10 novembre 2024

Il Museo vi invita a una passeggiata naturalistica attraverso la pianura e la costa per scoprire i "tesori" di biodiversità di questa regione, famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi per metà marini e per metà alpini.

La mostra è concepita come una passeggiata naturalistica dalla costa alle Midlands, alla scoperta dell'incredibile biodiversità della nostra regione, rinomata per la bellezza dei suoi paesaggi. Un tesoro naturale ricco ma fragile. Sono esposti mammiferi (lupi, caprioli, cinghiali, camosci, ecc.), uccelli (rapaci, trampolieri, passeriformi, ecc.), rettili e insetti, ma anche piante e funghi, oltre a una vasta gamma di minerali, rocce vulcaniche, puddinghe, ecc.

Muséum d'Histoire Naturelle

60, boulevard Risso



ROQUEBILLIERE

Soirées Estivales de Jazz Manouche ” Minor Swing “

Venerdì 23 agosto 2024 alle 21.

Sous le chapiteau

Promenade Jean LAURENTI



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Roquebrune C@p Music - Gypsy Jazz con "Basilic Swing

Lunedì 26 agosto a 19:00

Village Place des Deux frères



Jazz sotto le stelle - Bayou Blues, "Charlie Rock & Rollin

Martedì 27 agosto a 21:00

Villa E-1027



Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT ANDRE DE LA ROCHE

EXPOSITION “LA VIE DANS LES ALPES-MARITIMES IL Y A 245 MILLIONS D’ANNÉES”

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Chiuso mercoledì, sabato e domenica.

Salle des fêtes



SAINT DALMAS LE SELVAGE

Concert des Estivales – Ava Corsica

Domenica 25 agosto 2024 dalle 21 alle 22.

Avà Corsica vous propose un concert qui puise dans les racines de la culture corse pour la servir dans un nouvel écrin de

Eglise

Le village



SAINT JEAN CAP FERRAT

Crossover Summer, Concerto

Sabato 24 agosto 2024 dalle 19 alle 1.

Théâtre sur la Mer

Avenue Denis Séméria



Café Numérique : Mais l’IA ça sert à quoi ? échanges autour de l’intelligence artificielle.

Sabato 24 agosto 2024 alle 10:30.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



SAINT ETIENNE DE TINEE

Hommage Nougaro, Concerto

Giovedì 22 agosto 2024 dalle 21 alle 23.

Venite a vedere uno spettacolo basato sulle più belle canzoni di Nougaro. Estivales du Département 06.

Hommage Nougaro presenta una fedele interpretazione delle canzoni più conosciute di Claude Nougaro. Interpretato da Jean Jacques Gristi, è accompagnato al violino da François Arnaud e, eccezionalmente, dagli ultimi musicisti di Claude Nougaro: Philippe Cocogne al pianoforte, Alain Asplanato alla tastiera e Jean Marc Jafet al basso. Ci sono tutti gli ingredienti per un viaggio nel mondo del grande amante e interprete del jazz.

Chapiteau Place de l'église



SAINT JEAN CAP FERRAT

Exposition “Vibrations colorées” trio d’artistes à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Fino aL 25 Agosto 2024

Espace Namouna

Promenade des Arts

6 avenue Denis Séméria



LES NOCTURNES DE LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD

FINO AL 27 AGOSTO 2024

tutti i lunedì e martedì dalle 20 alle 0.

Villa & Jardins Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



EXPOSITION EN PLEIN AIR “CAP SUR L’ART !” D’ALFRED BASBOUS

FINO AL 13 OTTOBRE 2024

Dans le village



EXPOSITION EN PLEIN AIR “SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, 120 ANS D’HISTOIRE”

FINO AL 17 NOVEMBRE 2024

Dans le village



SAINT LAURENT DU VAR

EXPOSITION – “NOTRE BERCEAU DANS LES ÉTOILES”

FINO AL 03 SETTEMBRE 2024

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



SAINT MARTIN VESUBIE

Ateliers d’arts créatifs

Giovedì 22 agosto 2024 dalle 10 alle 17.

Le jeudi 22 aout : « conception de paysage de montagne » - 2 séances | Durée : 1h30 | Enfants de 3 à 6 ans avec un adulte accompagnateur (matin) et enfants de 7 à 12 ans (après-midi) |? Sur réservation (places limitées)

Médiathèque Départementale annexe

52 Bd Lazare Raiberti



Le quiz du Parc national du Mercantour

Giovedì 22 agosto 2024 dalle 19 alle 21.

Ferme Saint Joseph

Route de Nice



VISITES DE LA BRASSERIE DU COMTÉ

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Au programme :

• Visite de la Brasserie

• Découverte de la naissance de notre bière et de notre limonade

• Rencontre avec notre équipe

• Dégustation gratuite

Durée de la visite : 1h

Lieu-dit Pra de la Majou



EXPOSITION PHOTOS SUR LE TIBET

FINO AL 1° SETTEMBRE 2024

Salles de la mairie

Place du Général de Gaulle



VISITES GUIDÉES DU VILLAGE

FINO AL 12 SETTEMBRE 2024

tutti i giovedì dalle 16 alle 17:30.

Place du général de Gaulle



SOSPEL

27a settimana del cinema: "Tunnel d'estate

Giovedì 22 agosto ORE 17 2 20,30

Proiezione cinematografica

Cinéma d'hier et d'aujourd'hui Chapelle des Pénitents Rouges Place Saint-Michel



Salone del benessere

24 agosto > 25 agosto

Natura e relax

Place des Platanes 06380 Sospel



TENDE

Visita guidata interattiva “Arte barocca"

Venerdì 23 agosto a 14:15

Visita guidata e/o commentata

Tende



Festa della Vecchia Tenda

Tradizione e folclore

Sabato 24 agosto

Musica folcloristica/regionale

Place de la Collégiale



Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



TOURRETTE LEVENS

VALDEBLORE

Conférence “A la recherche des Exo Planètes”

Giovedì 22 agosto 2024 dalle 17 alle 19.

Conférence :"A la recherche des Exo Planètes"

Conférence : 17h salle de cinéma La Bolline par Gérard TESTOR « À la Recherche des Exoplanètes » proposée par le Trait d’Union .

Salle de cinéma

La Bolline



Fête Patronale de la Sainte Croix

Da venerdì 23 a martedì 27 agosto.

Fête patronale de la Ste Croix à St Dalmas Valdeblore

Samedi 24 : vide grenier toute la journée et à 21h30 Bénédiction en Église Sainte Croix

Dimanche 25 : 15h Grand messe suivie à 17h de l'apéritif d'honneur.

Animation pour les enfants, concours de boules, repas et bal organisés par le comité des fêtes de St Dalmas

Saint Dalmas



VENCE

LES SOIRÉES SHOPPING

FINO 27 AGOSTO 2024

tutti i martedì dalle 19 alle 0.

Commerces et artisans ouverts de 19h à 0h00

avenue Marcellin Maurel



ETOILES GRANDEUR NATURE

FINO AL 27 SETTEMBRE 2024

Agosto

Mardi 13 août – 21h (Nuit des Perseides)

Mercredi 28 août – 21h

Vendredi 30 août – 21h

Settembre

Vendredi 6 septembre – 20h

Vendredi 20 septembre – 20h

Vendredi 27 septembre – 20h

Tarifs (hors frais de gestion) : adulte = 12€ | enfants entre 6 et 12 ans = 10€ | enfants de moins de 6 ans = gratuit

Col de Vence



VILLEFRANCHE SUR MER

EXPOSITION DE L’ÉTÉ : ESTRID LUTZ ET BENOIT BARBAGLI

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Percorso estivo d'arte contemporanea

Estrid Lutz « Chaos sensible »

Benoit Barbagli « Symphonie sous-marine »

Citadelle et Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint-Elme

Place Emmanuel Philibert