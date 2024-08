Nice Jazz Fest: decine di migliaia di persone. Grande il successo dell’edizione 2024

E’ stato il sindaco di Nizza Christian Estrosi a sottolineare il successo riscontrato dall’edizione di quest’anno del Nice Jazz Fest: “Posta sotto il segno del rinnovamento e della novità, l’edizione 2024 del Nice Jazz Fest si è rivelata un grande successo popolare e artistico.



Per quattro serate, al Théâtre de Verdure e sul palco di Masséna, così come in tutti i concerti Jazz Off nella Métropole ed a Nizza, 40 mila spettatori si sono riuniti per godersi un momento sospeso.



Ponte tra culture, la musica ha svolto il suo ruolo: unire generazioni e continenti. Il pubblico ha potuto scoprire o riscoprire 24 artisti come Nas, Phoenix, Jungle, Omah Lay e Kenny Garrett, oltre ad un villaggio festival con numerose attività e un Kid’s Club per accogliere i più piccoli. È così che intendiamo il Nice Jazz Fest, come luogo di vita e di incontri dove la musica e la Città di Nizza si uniscono per brillare insieme”.





L'edizione 2024 in cifre

40.000 spettatori durante il Nice Jazz Fest e i vari spettacoli ed eventi Jazz Off a Nizza e nella Métropole Nice Côte d’Azur;

24 artisti e gruppi;

4 giorni di concerti;

6 spettacoli a sera;

14 giorni per allestire le scene;

10 giorni per lo smantellamento.



Il villaggio “Kind of Blue”

Il Nice Jazz Fest ha avuto il suo villaggio festival: ispirato nella sua scenografia al leggendario album di Miles Davis “Kind of Blue”, ha saputo immergere il pubblico in un'atmosfera accattivante, dalle sfumature blu, dove ogni angolo ha raccontato una storia di jazz, creatività e convivialità, con una moltitudine di attività: trucco, personalizzazione degli oggetti, concept store, campo da bocce.



Le Comedy Club

Nel villaggio un’atmosfera dal diffuso buon umore assicurata dal Bobar Comedy Club che ha consentito di scoprire i talenti umoristici della scena locale.



Le Kid’s Club

Non esiste un'età per godersi la musica: animatori professionisti hanno accolto i bambini durante i concerti, dalle 18,30 alle 00,45.

Per sviluppare la consapevolezza musicale dei più piccoli è stato messo a punto un programma divertente, vario ed innovativo che ha consentito a tutti di vivere una magnifica serata: giochi da tavolo, costruzione, carte e tante altre attrazioni.





Les afters « Jam Session » du Nice Jazz Fest

Al termine dei concerti sono subentrati gli after-party presso il villaggio “Kind of Blue”.

A partire dalle 00,30, lo spazio si è trasformato in un luogo di festa intimo e caldo con sessioni di musica acustica sotto le stelle per giungere alla fine della notte.

Come nei jazz club delle più grandi capitali internazionali, l'atmosfera era festosa e amichevole, animata dai jazzisti del territorio, con il clou della presenza degli artisti del Nice Jazz Fest invitati per jam selvagge.



Jazz OFF a Nizza e nei comuni della Métropole

Come ogni anno, a margine del Nice Jazz Fest, anche alcuni degli altri comuni della Métropole Nice Côte d'Azur e la stessa Nizza hanno potuto assistere al Jazz OFF.

Il pubblico ha potuto scoprire le esibizioni musicali gratuite di numerosi artisti: spettacolo galleggiante della compagnia Le Piano, concerto del pianista Steve Villa-Massone, spettacolo Le Pianoteur della compagnia La Toupine, concerto della R-Saj Band, concerto a lume di candela, Dinamo spettacolo, concerto Sopa Loca, concerto Piano Massage – Piano du Lac, concerto Ces qui Marchent Debout, fanfara dell'Orchestra Jazz Nice-Orléans di Imago, concerto di Les Bruits de Cuisine.



Un festival inclusivo

Nell'ambito della sua politica di integrazione delle persone con disabilità, durante il Nice Jazz Fest 2024 la Città di Nizza ha implementato un sistema adattato che consente al pubblico non udente e ipoudente di beneficiare appieno delle esibizioni musicali.

Grazie ai giubbotti vibranti, i non udenti hanno potuto sentire la musica e vivere intensamente i concerti.

Denominato “Immersive Live Solution”, questo dispositivo, ideato dalla società TIMMPI, è un processo audio-tattile atto a rendere inclusiva la programmazione musicale.

Una scatola di controllo con un algoritmo traduce la musica in vibrazioni e la trasmette al corpo attraverso molteplici punti di contatto, consnetendo di sentire gli aumenti, le cadute e l'armonia dei bassi.



Consegna del trofeo Ferret a Stella Cole

Dal 2011, la Città di Nizza consegna questo trofeo, creato e prodotto appositamente per l'occasione dalla Maison Ferret, a un artista in programma al Nice Jazz Fest. Durante questa edizione, è stata la cantante Stella Cole a ricevere questo premio.

Anche gli artisti John McLaughlin, Dee Dee Bridgewater, André Ceccarelli, Richard Galliano, Jamie Cullum, Herbie Hancock, Gregory Porter, Christian McBride, Pierre Bertrand, Mélody Gardot, hanno ricevuto un trofeo Ferret.