La linea programmatica del Monaco Economic Board approvata dall'Assemblea Generale

Da sinistra: Guillaume Rose, Direttore Generale Esecutivo del MEB; Pierre Dartout, Ministro di Stato; Michel Dotta, Presidente del MEB; Pierre-André Chiappori, Co

Il Monaco Economic Board (MEB) ha tenuto la sua Assemblea Generale all'hotel Hermitage alla presenza di numerose personalità tra cui il Ministro di Stato Pierre Dartout per l'approvazione del bilancio 2023 e il programma 2024.

Il nuovo Consigliere di Governo - Ministro delle Finanze e dell'Economia Pierre-André Chiappori ha poi riservato ai membri del MEB la sua prima presa di parola pubblica, prima di lasciare il posto al 48º Rendez-vous degli Aderenti.

Nella sua introduzione, il Presidente Michel Dotta ha voluto congratularsi con l'équipe del SEM per gli sforzi compiuti e i risultati ottenuti, "sempre meglio e sempre di più". Si è poi congratulato calorosamente con Pierre-André Chiappori, un "genio dell'economia" e ha parlato dell'importanza di attrarre talenti in settori futuri come l'intelligenza artificiale.

Guillaume Rose e Justin Highman, rispettivamente Direttore Generale Esecutivo e Vicedirettore Generale, hanno esposto la relazione del 2023. Un anno in cui più di 50 operazioni sono state condotte nel Principato e all'estero con missioni economiche in Belgio, nei Paesi Bassi e a Gibuti. Un altro punto importante del bilancio è la creazione di conferenze in inglese, destinate a svilupparsi o il lancio del nuovo sito web.

Per quanto riguarda la membership, l'associazione attira più che mai poiché il numero di aderenti è aumentato ulteriormente, un aumento di quasi il 20% dal 2019. Oggi, giovedì 28 marzo, 652 imprese erano membri del MEB.

Per il 2024, i leader hanno rivisto il successo del trasferimento a Riyadh all'inizio dell'anno, a cui hanno partecipato 43 aziende, quindi hanno annunciato le prossime azioni.

Nel Principato sono previste conferenze con relatori di alta qualità su diversi temi: previsioni macroeconomiche, sport business, intelligenza artificiale o proprietà intellettuale. Argomenti diversi che costituiscono altrettante chiavi per aiutare i decisori monegaschi.

Tutte queste conferenze beneficiano di sponsorizzazioni da parte di membri partner come Banque Populaire Méditerranée, BNP Paribas Wealth Management, Gramaglia, Jutheau Husson, Monaco Asset Management e, nuovo nel 2024, CFM Indosuez Wealth Management, il fondo d'investimento Monterra Wealth Management e l'ordine degli Esperti Contabili di Monaco.

Le collaborazioni con le istituzioni, e in particolare con il corpo diplomatico e consolare e la Cellula Attrattiva guidata da Frédéric Genta, proseguono sia nel quadro di operazioni di sviluppo economico a fianco delle imprese membri sia in operazioni destinate ad attirare investitori e residenti facoltosi a Monaco.

Per l'attività di formalità internazionali dedicata alle imprese che esportano al di fuori dell'UE, un importante sviluppo è stato recentemente annunciato con la dematerializzazione delle pratiche attraverso il portale GEFI, uno strumento condiviso con l'intera rete delle camere di commercio francesi.

Nell'ambito del coordinamento del "Team Monaco", che raggruppa gli enti pubblici e privati che fanno irradiare il Principato all'estero, è stata realizzata una nuova agenda condivisa per migliorare le interazioni.

LAssemblea Generale è stata l'occasione per le elezioni del comitato direttivo. Tre nuovi membri sono stati eletti dopo essere stati designati dalle entità che rappresenteranno: Pascale Taramazzo (Gabinetto Taramazzo - Ordine dei ragionieri di Monaco) che sarà anche Tesoriere, Mathieu Ferragut (CFM Indosuez - Associazione Monegasca delle Attività Finanziarie) e Pierre-Alexandre Rousselot (Keesystem - JCI Monaco).

Al termine di questa riunione, il Ministro di Stato ha eccezionalmente stravolto il protocollo lasciando la parola al suo nuovo Consigliere di Governo - Ministro delle Finanze e dell'Economia, Pierre-André Chiappori. Quest'ultimo ha evocato in particolare il dossier Moneyval in corso, dicendosi "abbagliato di vedere la forza e la velocità con cui abbiamo saputo rispondere a questi nuovi imperativi."

Anche se probabilistico, si è astenuto da qualsiasi previsione sul verdetto previsto nelle prossime settimane. Ha tuttavia sottolineato che "il fatto di dover rimettere le cose in discussione e di riformare ha permesso di attuare evoluzioni che erano necessarie e che per queste circostanze particolari hanno trovato un'occasione per realizzarsi".

E in un mondo in continua evoluzione, il Ministro ritiene che "la forza di un'economia sarà nella sua capacità di adattarsi, di reinventarsi, anche per Monaco (...) Il fatto che gli innovatori si sentano bene qui è fondamentale." Infine Pierre-André Chiappori si è detto ottimista per il futuro, grazie soprattutto alla ricchezza umana rappresentata dall'apporto sempre più importante delle donne nel mondo del lavoro.

I partecipanti all'assemblea sono stati poi raggiunti dagli ospiti del 48º Incontro degli Aderenti che si è svolto nella magnifica Sala Belle Époque dell'Hotel Hermitage. Uno spazio privilegiato per un cocktail che ha permesso a oltre 320 imprenditori membri del MEB di nutrire e sviluppare la loro rete di affari.