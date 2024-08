Nizza, le splendide tele di Berthe Morisot in mostra al Musée des Beaux-Arts Jules Chéret (Foto)

Nell'anno che celebra il 150° anniversario della nascita del movimento impressionista, la Città di Nizza e il Museo delle Belle Arti Jules Chéret dedicano una grande mostra a Berthe Morisot.

Progettata dal Museo d'Orsay " Les 150 ans de l’impressionnisme ", in collaborazione con il Palazzo Ducale di Genova e con il decisivo sostegno della famiglia dell'artista, la mostra "Berthe Morisot à Nice, escales impressionnistes" evoca i due soggiorni della pittrice in Costa Azzurra negli inverni 1881-1882 e 1888-1889.



Questo progetto eccezionale, attorno alla prima donna che ha partecipato a mostre impressioniste, esplora momenti della vita e della creazione della pittrice che fino ad ora non erano mai stati oggetto di una ricerca dedicata.

Berthe Morisot Le Port de Nice, 1882 Huile sur papier marouflé sur toile, 53 x 43 cm Paris, Musée Marmottan-Monet, inv. 6010 © Tous droits réservés

Il musée des Beaux-Arts Jules Chéret riunisce per la prima volta una sessantina delle sue opere realizzate in Costa Azzurra, prestate in particolare dal Museo d'Orsay, dal Museo Marmottan Monet, dal Palazzo dei Principi di Monaco, dal Museo Nelson Atkins di Kansas City, dal Museo Nazionale di Stoccolma, il Museo delle Belle Arti di Lione e da molte altre collezioni pubbliche e private.



Tra i capolavori presentati figurano due autoritratti dell'artista: Portrait de Berthe Morisot (1885, musée Marmottan Monet) e Portrait de Berthe Morisot et de sa fille (1885, coll. part.) oltre a Le Port de Nice (1881, musée Marmottan Monet), La Plage de Nice (1881-1882, coll. part.), Paysanne niçoise, Célestine (1889, musée des Beaux-Arts de Lyon), La Mandoline (1889, coll. part.), Sous les orangers (1889, Nelson Atkins Museum, Kansas City) et La Cueillette des oranges à Cimiez (Grasse, musée d’Art et d’Histoire de Provence).



Il Museo delle Belle Arti Jules Chéret espone anche i dipinti di Claude Monet e Auguste Renoir, presenti nello stesso periodo anche sulla sponda mediterranea, affascinati da un ambiente abbagliante.

Berthe MorisotvLe Port de Nice, 1881-1882vHuile sur toile, 41,4 x 55,3 cmvWallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln, inv.-Nr. WRM Dep. FC 710v© Rheinisches Bildarchiv Köln

La mostra comprende in particolare Les Villas à Bordighera (1884, Museo d'Orsay), dono di Claude Monet a Berthe Morisot.



Il percorso si basa su una scenografia ideata dall'architetto Anne Gratadour e realizzata dai laboratori dell'Opéra de la Ville de Nice, per evidenziare i legami che uniscono Berthe Morisot alla Riviera.



Numerosi i ritrovamenti frutto della meticolosa indagine condotta durante l'allestimento della mostra attraverso il controllo incrociato di quaderni e appunti, corrispondenza, stampa locale.

Berthe Morisot La cueillette des oranges à Cimiez, 1889 Pastel sur papier, 60,8 x 45,9 cm Grasse, Musée d’Art et d’Histoire de Provence, inv. 2013.0.2250 © Ville de Grasse

Alcune opere hanno potuto essere localizzate, altre hanno avuto il soggetto identificato.

Il processo lavorativo di Morisot, la sua ricerca pittorica, sono oggi meglio compresi e più precisamente associati alla formazione artistica della figlia Julie Manet.



Infine, in risonanza con la straordinaria carriera di Berthe Morisot, artista pioniera, una sequenza dedicata ai suoi contemporanei, che riunisce opere di Mary Cassatt, Eva Gonzalès, Marie Bashkirtseff e Louise Breslau, mette in luce la formidabile abbondanza della creazione femminile nella Belle-Epoque sulla Riviera.



Un'opera di riferimento è pubblicata dalle Edizioni Electa. Si tratta in particolare dell'insieme della corrispondenza di Berthe Morisot durante i soggiorni in Costa Azzurra, della pubblicazione integrale di un quaderno di schizzi inedito, nonché di un vasto corpus documentario.

Berthe Morisot Les Aloès, Cimiez, 1889 Huile sur toile, 69 x 50 cm Collection particulière © MAK Paris

Conferenze, laboratori fotografici, visita di una delle ville dove visse Berthe Morisot a Nizza, scoperta della città sulle sue orme... Un programma culturale ricco e diversificato accompagna questa mostra che potrà essere visitata fino al 29 settembre 2024.

Il Musée des Beaux-Arts Jules Chéret si trova a Nizza in Avenue des Baumettes 33.