Istituito il primo Diploma Interuniversitario di Diritto monegasco

Giovedì 29 agosto al Palazzo di Giustizia di Monaco, è stata perfezionata la partnership pedagogica tra l'Istituto Monegasco di Formazione alle Professioni Giudiziarie (IMFPJ) e le Facoltà di Diritto e di Scienze politiche delle Università della Costa Azzurra e di Aix-en-Provence Marsiglia per l'istituzione del primo Diploma Interuniversitario (DIU) di Diritto monegasco.

La firma di Sylvie Petit-Leclair, Segretario di Stato alla Giustizia, e del Professor Jeanick Brisswalter, Presidente dell'Università della Costa Azzurra, in presenza del Professor Yves Strickler, Direttore scientifico dell'IMFPJ e iniziatore del progetto, e del Professor Jean-Claude JeanBaptiste Perrier, nominato dall'Università di Aix-Marseille per dirigere il Centro ad Aix-en-Provence, segna un importante passo avanti per il diritto monegasco e i futuri giuristi del Principato.