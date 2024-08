Canal de Gairaut: iniziano importanti interventi di manutenzione di un “gioiello” di Nizza

Parte integrante del patrimonio dei nizzardi, il Canale di Gairaut è sorvegliato con particolare attenzione dai servizi della Métropole Nice Côte.

E’ stato recentemente sottoposto ad un primo lotto di importanti lavori di manutenzione.

Dopo le forti piogge primaverili, sono stati effettuati accertamenti sul secondo tratto del canale, che hanno confermato la presenza di risorgive d’acqua e perdite persistenti.

La Métropole Nice Côte intraprenderà pertanto nuovi interventi per porre fine in modo duraturo alle perdite.

L'approvvigionamento idrico del canale verrà temporaneamente interrotto alla fine delle vacanze scolastiche estive, per consentire l'inizio dei lavori. Si tratterà di drenare le perdite per porre fine alle risorgive osservate nelle proprietà vicine.

Il canale sarà rimesso in servizio al termine dell'intervento.



Per saperne di più

La Cascade de Gairaut e il suo chalet commemorano l’arrivo a Nizza delle acque della Vésubie nel 1883, indispensabili per alimentare l’acquedotto cittadino.

Il padiglione si erge al centro di uno zoccolo di rocce artificiali che formano una grande caduta d’acqua che termina in un bacino perfettamente simmetrico.

La cascata è artificiale e fu costruita nel XIX secolo nella città di Nizza, nel quartiere di Gairaut.

Si trova ad un’altezza di 245 metri sull'omonima collina e scorre attraverso diverse piscine a cascata sormontate dallo chalet alpino in legno.

L'intero sito è costituito da grotte con false stalattiti e accessori in cemento armato roccioso che imitano rami di legno. All'inizio del XX secolo, la cascata era una tappa fondamentale nei circuiti escursionistici della città di Nizza e le guide turistiche e la stampa locale dell'epoca non mancavano di consigliare questo sito con il suo arredamento tipico e il panorama eccezionale.

Ancora oggi le cascate continuano ad essere meta di passeggiate per molti visitatori.

Le piscine, le cascate, le grotte rupestri e lo chalet sono inseriti nell’elenco dei monumenti storici dal 28 novembre 2013.