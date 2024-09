Moro Progetto Bagno compie 90 anni e tu ricevi un regalo!

Un nuovo capitolo si apre nella storia novantennale di Moro Progetto Bagno. Un'iniziativa che riempie di orgoglio l'azienda, stimolandola a offrire sempre il massimo a tutti coloro che si affidano a lei per progettare, ristrutturare o arredare i propri bagni, dai privati ai proprietari di hotel, fino ai professionisti del settore.

Prima di addentrarci nei dettagli, ripercorriamo brevemente la tappa precedente..

Tra il 1974 e il 1984, l'Italia attraversò un periodo di stagflazione a causa della crisi petrolifera del '73. Nonostante le difficoltà economiche, la bottega idraulica di Anselmo Moro prosperò sotto la guida del figlio Adelmo, che lavorò instancabilmente, ingrandendo la squadra con l'assunzione di nuove figure professionali.

Ma la vera novità fu l'ingresso in azienda di Martita, moglie di Adelmo, con le sue preziose intuizioni estetiche e di design. Un'iniziativa pionieristica che gettò le basi per la creazione dello showroom d'arredo bagno come lo conosciamo oggi.

E adesso andiamo alla scoperta di questo nuovo decennio.

Luci e ombre di un decennio: tra televisione e moda, l'Italia degli anni '80 e '90

Gli anni Ottanta e Novanta sono stati un periodo di grandi trasformazioni per l'Italia. Mentre il Paese era scosso da scandali politici e si affacciava all'era della televisione commerciale, il made in Italy brillava sulla scena internazionale, grazie alla moda e al design. In questo contesto, anche l'azienda Moro viveva un periodo di grande fermento.

L'ascesa di Moro Progetto Bagno

Mentre le case degli italiani si riempivano di televisori e le passerelle sfilavano le creazioni di Armani, Versace e Valentino, Moro cresceva e si consolidava. L'azienda, che un tempo era una piccola bottega artigiana, si trasformava in una realtà più grande e strutturata. Le consegne, un tempo effettuate a piedi o con il carretto, venivano ora effettuate con camion o con la caratteristica Ape Piaggio arancione.

La visione di Martita e la nascita della sala mostra

Ma è con l'ingresso in azienda di Martita, moglie di Adelmo, che Moro dà una svolta decisiva. La sua passione per il design e il suo gusto raffinato portano alla creazione della prima sala mostra, un'iniziativa innovativa per l'epoca. La sala mostra diventa ben presto il cuore pulsante dell'azienda, un luogo dove i clienti possono toccare con mano i prodotti e trovare ispirazione per arredare i propri bagni.

Moro e TDA: un binomio di successo

Negli stessi anni nasceva TDA, un'azienda che, come Moro, poneva al centro della sua produzione la qualità, il design e il made in Italy. La collaborazione tra le due aziende ha portato alla creazione di prodotti unici e innovativi, capaci di soddisfare anche i clienti più esigenti.

Un'eredità che continua

Oggi, Moro è un'azienda leader nel settore dell'arredo bagno, riconosciuta a livello nazionale e internazionale per la qualità dei suoi prodotti e la sua capacità di interpretare i trend del momento. L'eredità di Anselmo Moro e di tutti coloro che hanno contribuito alla sua crescita continua a vivere, ispirando nuove generazioni di professionisti."



Se desideri approfondire le varie tappe che hanno segnato la crescita di questa azienda vai sul Blog aziendale.



L'azienda per i suoi 90 anni vuole dedicare un regalo speciale alla sua clientela come segno di gratitudine per la fiducia dimostrata negli anni.

Scopri la storia di Moro Progetto Bagno e ricevi un regalo esclusivo!

Clicca qui per scoprire la promozione.