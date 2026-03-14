Domani pomeriggio, all'Eglise du Voeu, concerto dell’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice

Domani, domenica 15 MARZO 2026, alle 15,30, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice, si esibirà in un concerto all'Eglise du Voeu, in Rue Alfred Mortier 2, a lato della Promenade du Paillon, a Nizza.
L’Orchestra proporrà questo programma:
Direction: François Léclaircie
- Rienzi (Ouverture) – R. Wagner
- Deux pièces Solennelles (Christmus factus est, Andante festivo) – A. Bruckner
- Sanctuaire du cœur – A. W. Ketelbey
- Chanson de Solveig – E. Grieg
- Les Préludes – F. Liszt
L’entrata è libera e gratuita.