I vini di Provenza e di Nizza conquistano Parigi: oltre 530 medaglie al Concours Général Agricole

La Provenza e la Costa Azzurra si confermano tra i grandi protagonisti dell’enologia francese.

Al prestigioso Concours Général Agricole, organizzato nell’ambito del Salon International de l’Agriculture di Parigi, i vini della regione Provence-Alpes-Côte d’Azur hanno ottenuto un risultato di primo piano, conquistando 536 medaglie e piazzandosi al secondo posto nella classifica nazionale.



La manifestazione, ospitata nella capitale francese dal 21 febbraio al 1° marzo, rappresenta uno degli appuntamenti più autorevoli del settore agroalimentare. Ogni anno migliaia di campioni vengono degustati alla cieca da una giuria di professionisti che assegna medaglie d’oro, d’argento e di bronzo ai migliori prodotti francesi.





Il Languedoc-Roussillon guida la classifica

Nell’edizione 2026 il primato è andato alla regione Languedoc-Roussillon, che ha totalizzato 545 medaglie, grazie anche all’ampiezza e alla varietà dei suoi vigneti, con denominazioni rinomate come Corbières, Minervois e Faugères.



Subito dietro si è posizionata la Provenza con 536 premi, davanti ad altre storiche aree vitivinicole francesi come la Vallée du Rhône (510 medaglie), Bordeaux (391) e la regione del Val de Loire insieme al Centro della Francia (390). Le differenze nel numero di riconoscimenti dipendono anche dall’estensione dei vigneti e dal numero di vini presentati al concorso.



Trionfo delle denominazioni provenzali

Tra le denominazioni più premiate spicca la Côtes de Provence, che da sola ha ottenuto 212 medaglie, di cui 91 d’oro, confermando il successo internazionale dei rosé provenzali ma anche la qualità crescente dei rossi e dei bianchi della zona.



Ottimi risultati anche per le indicazioni geografiche IGP Méditerranée (55 medaglie) e IGP Var (51), oltre alle denominazioni Coteaux Varois en Provence (55) e Coteaux d’Aix-en-Provence (49). Bene anche i celebri vini di Bandol, con 28 riconoscimenti.





Anche Nizza tra le eccellenze

Tra i 235 vini del Sud-Est che hanno conquistato la medaglia d’oro figura anche un’etichetta delle Alpes-Maritimes: il rosso 2023 dell’AOC Bellet, prodotto dal Domaine de la Source.



La denominazione Bellet, coltivata sulle colline che dominano Nice, è una delle più piccole di Francia ma anche tra le più caratteristiche, con vitigni autoctoni come folle noire e braquet.



A rappresentare il territorio nizzardo al concorso si sono distinti anche il Domaine Saint-Jean, premiato con la medaglia d’argento, e il Collet de Bovis, che ha ottenuto il bronzo.



Un concorso storico per il vino francese

Fondato nel 1870, il Concours Général Agricole è considerato uno dei riconoscimenti più prestigiosi per i produttori francesi.

Oltre al vino, premia ogni anno centinaia di prodotti agricoli, dai formaggi ai salumi fino al miele, contribuendo a valorizzare le eccellenze gastronomiche del Paese.



Il risultato del 2026 conferma la crescente reputazione internazionale dei vini provenzali: una produzione che negli ultimi anni ha saputo evolversi, puntando sulla qualità, sulla sostenibilità e su una forte identità territoriale.







