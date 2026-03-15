Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alle infinite guerre che stanno nascendo ogni dove e ai richiami alla pace inascoltati e ignorati dai promotori dei conflitti, questa simpatica vignetta.
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Altre notizie | 15 marzo 2026, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
"Mirare" alla pace...nel modo sbagliato
Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alle infinite guerre che stanno nascendo ogni dove e ai richiami alla pace inascoltati e ignorati dai promotori dei conflitti, questa simpatica vignetta.
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