Cannes Pass Culture 2026: con una tessera da 10 euro sconti su cinema, musei e spettacoli

Per chi ama la cultura in tutte le sue forme, dal cinema alla musica, dalle mostre alle conferenze, torna il Cannes Pass Culture, la tessera che consente di accedere a numerose attività culturali della città con tariffe agevolate per tutto il 2026.



L’iniziativa, promossa dal Comune di Cannes permette di usufruire di sconti su una vasta programmazione che comprende cinema, spettacoli teatrali, concerti, mostre ed eventi culturali organizzati dalle principali istituzioni del territorio.





Una carta economica per un anno di cultura

Il pass ha un costo contenuto:

10 euro per i residenti a Cannes

15 euro per i non residenti

Se utilizzato almeno una volta presso ciascun partner aderente, il risparmio complessivo può arrivare tra i 50 e i 65 euro. La tessera é valida fino al 31 dicembre 2026 e deve essere presentata al momento dell’acquisto dei biglietti per ottenere le tariffe ridotte.



Per l’acquisto è necessario presentare un documento d’identità con fotocopia. I residenti devono inoltre esibire un giustificativo di domicilio recente, inferiore a tre mesi.



Dove acquistarlo

Il Cannes Pass Culture sarà in vendita in due principali punti della città:

La Bibliothèque-Médiathèque Romain Gary, nel polo culturale municipale di Cannes République (Place du Commandant Maria);

L’ufficio dell’Office de Tourisme de Cannes presso il Palais des Festivals et des Congrès, sulla Croisette.

Tutti i partner dell’iniziativa

La carta culturale coinvolge un ampio network di istituzioni e associazioni locali. Tra i partner figurano:

Académie Clémentine

Association des Conférences d’Enseignement Supérieur de Cannes

Cannes Cinéma

Cannes Université

Cinéma Les Arcades

Cinéma Olympia

Cineum Cannes

Le esposizioni del La Malmaison e la rassegna artistica Suquet des Art(iste)s

Il festival per ragazzi P’tits Cannes à You

Le Médiathèques de Cannes

I centri culturali MJC Giaume, C'Picaud e MJC Ranguin

Il Musée des explorations du monde

Il Musée du Masque de fer et du Fort Royal

L’Orchestre national de Cannes

Il Palais des Festivals et des Congrès

Il Théâtre de la Licorne

Cultura tutto l’anno nella città dei festival

Cannes è conosciuta in tutto il mondo soprattutto per il celebre Festival di Cannes, ma negli ultimi anni ha rafforzato la propria programmazione culturale permanente con concerti, rassegne cinematografiche, mostre e incontri divulgativi.



In questo contesto il Cannes Pass Culture rappresenta uno strumento concreto per rendere la cultura più accessibile e incentivare residenti e visitatori a partecipare alla vita artistica della città durante tutto l’anno.







