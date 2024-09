Incidenti stradali: Nizza amplia la propria sfera di azione

Quest'estate, la città di Nizza e il territorio delle Alpes Maritimes hanno visto cxrescere le tragedie legate alla violenza stradale con la morte in particolare di un pompiere (sergente capo Jérémie BOULON), di un gendarme (maresciallo Éric COMYN 54 anni), una bambina (Kamilya, 7 anni), un funzionario regionale (Rachid DJELOUL, 52 anni).



Queste tragedie, spesso segnate da gravi irresponsabilità quali ilmancato rispetto del Codice della Strada, guida senza patente, in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti “ devono cessare ” ha affermato Christian Estrosi, sindaco di Nizza.



La Città di Nizza è già particolarmente mobilitata nella lotta contro la violenza stradale, ma ha voluto sottoscrivere un accordo di partenariato con l'associazione Antoine Alleno, creata in seguito alla tragica scomparsa di Antoine ALLENO per prevenire atti di violenza stradale e per aiutare le vittime di età inferiore ai 25 anni e le loro famiglie.



L’accordo prevede quattro obiettivi principali:

Migliorare l’assistenza alle vittime e alle loro famiglie con supporto psicologico, legale e amministrativo, in particolare in collaborazione con il Centro di accoglienza delle vittime.

Realizzare operazioni di prevenzione e sensibilizzazione, in particolare nell'ambito dell'azione “alive” e del progetto “Inside Out” in collaborazione con l'artista JR.

Sostenere misure sperimentali per rafforzare la sicurezza stradale e adottare misure per ottenere l’adeguamento della legislazione con la finalità di combattere la violenza stradale e migliorare la prevenzione dei rischi

Il sostegno della Città di Nizza all'approccio dell'associazione Antoine Alléno volto a creare un reato di omicidio stradale.

Su quest'ultimo punto Christian ESTROSI ha ricordato che “il termine omicidio colposo non solo è rivoltante, ma impedisce di prendere coscienza della radice del problema: l'irresponsabilità e l'impunità”. Ha anche chiesto che il disegno di legge proposto da Eric Pauget e volto a creare questo reato venga “rimesso all'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale”.



Christian ESTROSI ha inoltre indicato di aver presentato alla prefettura “7 richieste per l'installazione di radar sulle strade più trafficate della città (Promenade des Anglais, Voie Mathis o anche il settore collinare) dal 2022” che non hanno ancora ricevuto risposta. "Sarà quindi la città di Nizza a finanziare e installare essa stessa questi radar", ha dichiarato, contando sulla Prefettura che sarà responsabile del loro collegamento alla rete del Ministero degli Interni in una seconda fase.