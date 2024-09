5ª edizione delle Giornate del Mare: sull'Esplanade des Sablettes di Mentone tre giorni di eventi

Ricordate queste date: il 20, 21 e 22 settembre. Per la quinta edizione, le Giornate del Mare tornano sulla Esplanade des Sablettes a Mentone con 3 giorni di attività, giochi, passeggiate in mare e alcune novità, tutte legate alla conservazione della biodiversità marina.

Organizzate dalla Comunità della Riviera francese, le Giornate del mare sono un evento interamente dedicato alla protezione dell'ambiente marino. Ricca di una biodiversità straordinaria, la costa della Riviera francese è protetta: si tratta di un'area marina protetta, chiamata «Cap Martin» iscritta nella rete europea dei siti Natura 2000.

16 km di costa sono popolati da una fauna e flora subacquee di grande valore patrimoniale. Tra le specie più emblematiche, troviamo l'Erbario di Posidonia, il Delfino Maggiore, l'orsetto diadema, la Grande Madreperla o ancora la Tartaruga Caouanne.

Durante questi 3 giorni, gli operatori ambientali, le associazioni e i partner locali si alterneranno per farvi scoprire l'incredibile diversità di specie animali e vegetali delle nostre coste, nonché le buone pratiche in mare e nelle vicinanze, per spiegarvi come proteggerli e agire per la loro salvaguardia.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 20 SETTEMBRE: Giornata di sensibilizzazione riservata alle scuole

SABATO 21 SETTEMBRE: 14h-20h: Stand di giochi e laboratori pedagogici - Rally sulla biodiversità per i 6-12 anni

ATTIVITÀ:

10.00: Pulizia della spiaggia nell'ambito del World Clean Up Day organizzato dalla città di Mentone

10-18: Uscita in barca a vela - Osservazione dei cetacei a bordo del Santo Sospir - Prenotazione

14-16: Attività nautiche (kayak, kayak polo & paddle)

14-17: Escursione palme-maschera-tuba Prenotazione

14-20: Passeggiate in navi tradizionali

16.30-18.30: Passeggiata in mare a bordo della Étoile de Menton - Scoperta dell'Area Marina Protetta Cap Martin - Prenotazione

18: Conferenza sulle vele latine e le barche di tradizione del Mediterraneo

20: Proiezione all'aperto

DOMENICA 22 SETTEMBRE

10-1: Stand di giochi e laboratori pedagogici

ATTIVITÀ:

8-16: Uscita in barca a vela - Osservazione dei cetacei a bordo del Santo Sospir - Prenotazione

9-11: Passeggiata in mare a bordo della Étoile de Menton - Scoperta dell'Area Marina Protetta Cap Martin - Prenotazione

9-12: Escursione palme -maschera- snorkeling - Prenotazione

10-14: Passeggiate in navi tradizionali