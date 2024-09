La Felicità di Houda Bakkali arriva in America latina

Il lavoro di Houda Bakkali arriva con grande successo in America Latina. L’artista, che attualmente espone in diverse città del mondo presso la sede della leggendaria istituzione educativa Alliance Française in un progetto pionieristico e unico, mostra il suo lavoro in Colombia, Messico e Guatemala. Le città di Cali, Cartagene de Indias, Antigua, Mérida, Cuernavaca e Querétaro sono le prime città dell’America Latina in cui il pubblico può godere dell’opera originale di Bakkali.

“È stata un’esperienza magnifica, ricca di dettagli che mi mostrano il vero valore dell’arte. L’arte è il lusso dei piccoli dettagli. È l’idea. Creatività. Lo stile. Questo è ciò che ci rende unici. Questo ci fa sapere essere ovunque e dovunque. Saper essere vicino a tutti e in ogni momento. Il lusso di saper fare molto con poco. L’arte non è una questione di formato, luoghi, tecnica o tecnologia. È una questione di anima. Dura nella memoria e nel cuore del pubblico solo se ha un’anima” il pensiero di Houda Bakkali.

Presso l’Alliance Française del Messico, La felicità sarà una delle nuove opere che potrà essere gustata in diverse versioni. “Credo che la vita sia una sfida continua e un atteggiamento positivo ci motiva all’azione. Il mio lavoro ha la sfida di sorprendere e avvicinare questo concetto. Trasformalo in una moda che non passa mai di moda. Un rifugio di felicità anche se effimero, ma memorabile. Nel mio lavoro cerco di trasformare l’ottimismo e la gioia in un atteggiamento, in un’abitudine”.

Le mostre di Bakkali fondono arte e creatività con contenuti informativi sulle sfide dell’arte digitale oltre il lavoro artistico, valorizzandone usi, utilità e opportunità, nonché il potere che le nuove tecnologie hanno di democratizzare l’arte e avvicinarla al pubblico, rompendola barriere spaziali, temporali e generazionali, rendendola comprensibile, vicina, creando spazi che arricchiscono la tela fisica, che la oltrepassano, creando messaggi che uniscono intrattenimento e informazione creati affinché il pubblico possa immergersi, divertirsi e sperimentare in ogni opera modi diversi.