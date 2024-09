Monaco Economic Board, per l'economista Jean-Pierre Petit si va verso un mondo "fratturato"

La scorsa settimana all'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, il Monaco Economic Board ha dato il via alla stagione autunnale insieme al suo fedele partner e membro, l'assicuratore Jutheau Husson, in occasione della conferenza dell'economista Jean-Pierre Petit.

Elezioni negli Stati Uniti, situazione dell'Europa e della Cina, analisi e previsioni dei mercati, il Presidente dei Quaderni Verdi dell'Economia ha consegnato ancora una volta un discorso notevole della situazione economica e finanziaria mondiale.

L'economista constata in primo luogo un aumento multiforme della conflittualità (economica, militare, commerciale, tecnologica, energetica) con un aumento delle restrizioni alla libertà degli scambi commerciali. Di conseguenza, la tendenza della crescita economica mondiale è moderata per tutti i paesi, con come unico "booster" l'India, che decolla.

Un altro paese che si fa strada: gli Stati Uniti, grazie soprattutto a una bassa dipendenza energetica esterna, un sistema produttivo flessibile e decisioni politiche rapide, le eccellenti decisioni della banca centrale americana, una capacità di innovazione senza pari, la forza del dollaro e senza dimenticare una "variabile chiave": la produttività in aumento da due anni. Non è il risultato delle elezioni presidenziali che dovrebbe cambiare le cose, anche se una vittoria di Trump sarebbe più complicata per l'Europa a causa di un maggiore protezionismo nei suoi confronti.

La Cina, dal canto suo, conosce un certo limite nella sua espansione, nonostante uno strumento industriale performante (nelle auto elettriche in particolare), una maggiore indipendenza dal resto del mondo o ancora un dominio su alcuni paesi grazie alle Nuove Vie della Seta. Ma la sua produttività è debole, il settore immobiliare fatica a uscire dalla crisi e la sua popolazione diminuisce.

Per quanto riguarda l'Europa, secondo Jean-Pierre Petit, sta perdendo terreno quasi ovunque, paralizzata dalle normative e da un processo decisionale lento e complesso. L'Europa è anche ostacolata dal suo invecchiamento e il suo ritardo nel digitale, l'intelligenza artificiale, la guerra in Ucraina o ancora la messa in discussione del modello tedesco che ha mostrato i suoi limiti.

L'oratore ha anche esaminato la situazione del suo paese, la Francia. L'instabilità politica pesa sugli attivi finanziari francesi al ribasso ma con una diffusione debole sull'Europa. La fiducia nell'economia francese non è destinata a migliorare nel medio termine con le prime discussioni sul bilancio e le revisioni del rating sovrano da parte delle agenzie di rating. Tuttavia, Jean-Pierre Petit ritiene che Michel Barnier fosse dal punto di vista economico "il meno cattivo dei candidati proposti" per Matignon.

Sul piano monetario, si prevede un ulteriore calo dei tassi da parte delle banche centrali, in linea con una politica che mira a ridurre le aspettative di inflazione, che a loro volta alimentano l'inflazione. Una missione di successo secondo Jean-Pierre Petit, e questo senza recessione, "bravo la FED!".

Infine, momento atteso dall'udienza, il presidente dei Cahiers Verts ha consegnato i suoi consigli in strategia d'investimento. Raccomanda quindi di sovrappesare i titoli sovrani e privati di buona qualità, in particolare il debito emergente, ma non quello giapponese, favorendo l'oro o ancora il franco svizzero o addirittura il renminbi cinese.

Sul mercato azionario, le opportunità a medio termine non sono numerose, mentre infrastrutture e servizi rimangono opzioni. Per quanto riguarda le tecnologie, la bolla sta per scoppiare, anche se non è ancora lì, una ponderazione troppo forte di questo settore nel suo portafoglio deve essere evitata a breve termine.

Tutte informazioni che hanno entusiasmato i 130 responsabili delle decisioni presenti, per i quali questo tipo di conferenza costituisce un aiuto alla decisione di primo ordine.