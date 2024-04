Avviata a Nizza la campagna di sterilizzazione dei gabbiani

Tempi grami per i gabbiani che ormai svolazzano un po’ in tutta la città: vengono attuati, questi giorni, interventi di sterilizzazione.



Da diversi anni, il numero dei gabbiani risulta in crescita con fastidiosi problemi. In particolare:

Attacchi su piccoli animali domestici;

Nidificazione su terrazze private e sui tetti degli edifici;

Rumore, sporcizia ed anche, aggressioni.



Il gabbiano è un predatore, ma è anche una specie protetta. Eventuali misure devono, pertanto, essere praticate nel rispetto di regole molto severe. In particolare é consentita, su autorizzazione prefettizia, solo la sterilizzazione delle uova.



Per tenere sotto controllo la popolazione di gabbiani, la città di Nizza fin dal 2016, ha deciso di sterilizzare le uova dei gabbiani con l’utilizzo dei droni.

L’intervento tecnologico di sterilizzazione si svolge tramite un drone che sparge sulle uova un prodotto sterilizzante a base di paraffina per impedire la loro schiusa.

Il prodotto sterilizzante, che mira a opacizzare l'uovo, non è tossico né per la natura né per l'uomo.



Circa duecento siti, precedentemente individuati sempre con un drone, saranno oggetto degli interventi.