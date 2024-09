Nizza, l'Artistique propone “Jean Mas, en Ombre et au Cube”

Dopo la mostra “Martine Doytier, une Rétrospective”, l'Artistique propone “Jean Mas, en Ombre et au Cube” che resterà aperta fino al 4 gennaio 2025.

Nel 1986, Jean Ferrero propose a Jean Mas di allestire una mostra intitolata "Cubage de l'École de Nice", per " mettre en cube” diversi artisti della Scuola di Nizza.

L'anno successivo Jean Mas realizzò 19 cubi di legno di 20x20x20 cm: la mostra venne abbinata all'edizione di un libretto limitato a cento copie.

Jean Ferrero decise di conservare tutte le opere esposte che fecero parte della sua donazione al Città di Nizza nel 2014.

Questa mostra è quindi un'occasione unica per riscoprire questi cubi, rimasti inediti per quasi 40 anni e restaurati, per l'occasione, grazie alla partecipazione attiva dell'artista.



Una serie di opere realizzate a partire dal 1990, dal titolo “Ombre”, completa la mostra: dopo aver fotografato le ombre di persone, piante e oggetti, l’artista le traspose e trasfigurò dipingendole in bianco e nero.

Con la piegatura dei piani orizzontali in verticali, Jean Mas trasformò lo spazio e sconvolse la percezione immediata delle sue immagini.



Jean Mas

Jean Mas è nato a Nizza nel 1946 dove vive e lavora.

Fece parte, dal 1973, del movimento artistico nizzardo e del movimento Fluxus ed è uno degli ultimi artisti viventi della Scuola di Nizza.

Conosciuto soprattutto per le sue Cages à mouche, veicolo essenziale della sua espressione, ha saputo realizzare opere quali le Bulles de Savon, les Cubes, les Peu, les Versions, les À VENDRE e les Ombres.

L'Artistique si trova a Nizza in Boulevard Dubouchage 27.