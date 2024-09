Stangata sulle case: la taxe foncière sempre più alta!

La Taxe foncière si sta rivelando una vera stangata: in Francia è aumentata, in tutti i comuni del 3,9%, ma in alcuni, sulla base delle decisioni assunte dagli amministratori locali, anche di più.



In questi giorni, per chi ha deciso di non pagare mensilmente registrandosi sul sito impots.gouv.fr, sta arrivando la documentazione cartacea di quanto dovrà essere pagato, in unica soluzione, entro il 15 ottobre 2024.



Per quanti hanno optato per il pagamento mensile, i saldi saranno pagati in quattro rate, l’ultima delle quali sarà il 16 dicembre 2024.



La stangata è evidente per tutti i proprietari di immobili, a Nizza la percentuale di tassazione passa per il comune dal 29,62% al 35,30%, mentre resta invariata al 6,40% per la Métropole.





Alcuni esempi:

Un alloggio di due stanze oltre ai servizi e al garage vede la tassa crescere da 798 euro a 960 euro e uno studio di 21 metri quadrati da 423 euro a 509 euro.



L'importo dell'imposta è calcolato moltiplicando il valore locativo catastale per l'aliquota fiscale. Il valore locativo viene rivalutato ogni anno. Generalmente si osserva un aumento dell'ordine del 3%. Quest'anno l'aumento è stato più elevato ed è risultato del 3,9%.



La polemica è stata innescata, in municipio, dalle dichiarazioni di fuoco di Eric Ciotti, parlamentare e “neo alleato di Marine Le Pen.



Sul proprio sito il Comune di Nizza ha pubblicato un’informativa nella quale, tra l’altro, si legge: “Nessun aumento della tassazione a Nizza da 15 anni.



La città non aumenta le tasse dal 2009. Inoltre, le aliquote dell'imposta sulla proprietà sono state addirittura ridotte nel 2019 (-9,17%) e nel 2020 (-9,52%), consentendo ai residenti di Nizza di beneficiare di una tassazione inferiore. Il tasso applicabile oggi rimane inferiore a quello del 2018.



Abbiamo aspettato l'abolizione totale della tassa sulla casa per fare questo aggiornamento”.

Sempre il sito della città di Nizza riporta un confronto con altre città:"Nizza ha l'aliquota fiscale locale più bassa tra le grandi città della Francia, con il 35,30%. In confronto, Strasburgo è al 37,44%, Marsiglia al 44,54% e altre città come Lille e Montpellier superano il 48%”.

Fatto sta che la stangata è evidente.