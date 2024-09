Sea trials, visite, ordini, grande successo per i battelli Med alla 64esima edizione del Salone Nautico di Genova

“Mi ha stupito vedere come sia ormai cambiato il modo in cui i clienti si avvicinano al nostro prodotto. I sea trials sulle nostre due imbarcazioni - un 750 allestito per il fishing, e il modello militare per il trasporto truppe – hanno destato grande attenzione fin dal pre-fiera”. È il Ceo del Gruppo MED Marco Galimberti a raccontare il successo di questa edizione. “Entrambe molto richieste da appassionati, addetti ai lavori e semplici visitatori, che poi hanno ricevuto dalla nostra forza commerciale tutte le informazioni. Dalle possibili customizzazioni alla descrizione di tutti gli altri modelli di nostra produzione, come sul nostro Service. È stato poi un piacere per noi ospitare - ha concluso - diversi e molto noti esperti di pesca nelle giornate dello show, come vedere a Genova le Forze dell’Ordine arrivare con i gommoni MED DEFENSE all’evento: in particolar gli ultimi consegnati alla Guardia di Finanza”.

Un successo, dunque, l’imprinting dual use del Gruppo MED: l’esperienza progettuale del prodotto realizzato per le gare della Pubblica Amministrazione o prettamente militari, abbinata alla declinazione della produzione per la pesca, ha attirato diverse decine di richieste di prove in mare affidate al nostro Fishing Ambassador Luca Bartoli.

In fiera sulle nostre imbarcazioni poi sono approdati diversi volti assai noti agli appassionati di pesca. Da Manolo Angler (all'anagrafe Emanuele), pescatore della provincia di Monza, accompagnato come sempre da suo padre, a cui deve la passione per il fishing e che da tempo realizza video di intrattenimento seguitissimi sul mondo della pesca amatoriale. Al pilota di arei Matteo, che da istruttore di sopravvivenza, ama la pesca fin da piccolo e spesso con essa intrattiene i propri followers sui canali social.

Passando per le associazioni di amatori, in particolare la genovese Simply Fishing ASD, fondata nel 2018 da un gruppo di amici – che oggi sono più di 500 - con, in comune, la passione sfrenata per la pesca e non solo: corsi didattici, uscite di pesca in mare, corsi di avvicinamento al rispetto del mare per bambini, persone disabili e, infine, più volte l'anno, la raccolta dei rifiuti, sia via mare, che sulle coste.

I MODELLI ESPOSTI IN FIERA:

Il modello 750 dedicato al FISHING, lungo poco più di 7 metri, per 3 di larghezza; con carena a V profonda permette ottima stabilità e tenuta in mare in condizioni meteo avverse. I tubolari completamente fuori dall’acqua permettono meno attrito in navigazione e minore consumo di carburante. Dotato di ampi spazi di coperta per pescare e muoversi comodamente, con vasca del vivo.

Il rhib MED DEFENSE, lunghezza massima di 11,45 mt. e larghezza 3,50 mt, (scafo realizzato in lega di alluminio 5083 e tubolare pneumatico “ibrido” formato da una camera interna gonfiabile rivestita da uno strato di 8 cm di materiale poliuretanico a cellula chiusa) è stato equipaggiato con due motori fuoribordo da 400 Hp e due sedute ammortizzate per il pilota e copilota e 18 sedute jockey dedicata al trasporto di persone.

GRUPPO MED - Ha sede a Cervia in provincia di Ravenna dal 2015. Progetta, sviluppa e realizza battelli professionali, per uso militare, professionale e civile sfruttando il meglio dello state of art della tecnologia marina. Sul mercato è presente con due divisioni di prodotto: MED DEFENSE specializzata nella produzione dedicata alle pubbliche amministrazioni italiane, come di RHIB per gli stakeholder militari stranieri; MED è focalizzata, invece, nella produzione di battelli altamente personalizzabili per uso semiprofessionale, fishing, diving, pesca sportiva e leisure. MED SERVICE, infine, è dedicata ai nostri servizi after sales: si occupa di rimessaggi, sostituzione tubolari, lavorazioni vetroresina, refitting impianti, ri-motorizzazioni, servizi disponibili anche on site.