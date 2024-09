Patricio Gimenez socio dirigente di AML Monaco Advisor

Lo studio AML Monaco Advisory annuncia l'arrivo di Patricio Gimenez

quale socio dirigente. Esperto in fiscalità internazionale, patrimonio e immobiliare, entra a far parte dello studio per rafforzare il suo sviluppo insieme ad Arève Mardirossian Lecroq, socia fondatrice.

Con 18 anni di esperienza, Patricio Gimenez ha iniziato la sua carriera in Argentina nel 2005, dove ha lavorato per strutture internazionali come il gruppo Accor, gli studi legali Ernst & Young e Bomchil fino al 2010. In Francia, ha ricoperto incarichi di tax manager presso Schneider Electric (2013), Tarkett (2014-2017) e poi presso Taj (2017-2021), studio legale di Deloitte, come avvocato fiscale.

È arrivato a Monaco nel 2021 per entrare in uno dei principali studi legali della piazza come Counsel in materia fiscale, prima di entrare in AML Monaco Advisory nel 2024.

Avvocato in Argentina e in Francia (Hauts-de-Seine), Patricio Gimenez ha conseguito un master in diritto fiscale presso l'Università di Buenos Aires (2008) e un master 2 in diritto fiscale presso l'Università Paris Descartes (2012).

Patricio Gimenez assiste una clientela privata, prevalentemente internazionale, residente a Monaco o altrove, sia sul piano personale che professionale, con un'esperienza che va oltre la fiscalità francese e monegasca, compreso il diritto privato, successioni, diritto immobiliare e diritto delle società monegasche. Grazie alla sua profonda conoscenza dei clienti e alle sue solide competenze tecniche, propone soluzioni su misura e sostenibili, adattate alle esigenze specifiche di ciascuno.

"Sono lieto di unirmi ad AML Monaco Advisory e di portare la mia esperienza in materia fiscale a sostegno dello sviluppo dello studio. Sono convinto che le mie competenze nel settore della pianificazione fiscale, unite al DNA «Clientela privata» di AML Monaco advisory, ci permetteranno di offrire una gamma di servizi unica a Monaco per una clientela esigente e di costituire un team di lavoro esperto, forte dei suoi valori e dotata di eccellenti qualità umane", dichiara Patricio Gimenez.

Arève Mardirossian-Lecroq, fondatrice di AML Monaco Advisory, si rallegra: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Patricio Gimenez. Il suo arrivo risponde alla nostra ambizione di diventare un attore imprescindibile del posto monegasco per la clientela privata, offrendo servizi comparabili a quelli dei grandi studi internazionali, ma sempre in seno ad una struttura a dimensione umana, che privilegia la vicinanza con i suoi clienti".