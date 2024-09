Villefranche, sabato una giornata dedicata allo sport per le persone a mobilità ridotta (Foto)

L’appuntamento è per sabato 28 settembre 2024, dalle 9 alle 17, sulla Plage des Marinières per gli Sport Days Villefranche-sur-Mer, organizzati da Ottobock in collaborazione con il Comune di Villefranche-sur-Mer e l'agenzia Ottobock Care Nice.

Una giornata di relax e attività fisica dedicata alle persone a mobilità ridotta, con protesi sportive a disposizione affinché tutti possano abbandonarsi ai piaceri della corsa, della bicicletta, del paddle boarding, del beach volley, del badminton, del ping-pong, dell'Acqua-bike e del basket.



Nel corso degli anni gli Sport Days sono diventati eventi irrinunciabili per le persone a mobilità ridotta.

Si tratta di giornate, organizzate durante tutto l'anno, che hanno lo scopo di introdurre alle attività sportive e ricreative con i dispositivi ortopedici, messi loro a disposizione gratuitamente da Ottobock.





Accompagnati e consigliati dagli ortoprotesisti, i partecipanti possono provare diverse attività all'aria aperta, sia sport invernali che sport.



Il programma dell'edizione 2024 degli Sport Days Villefranche-sur-Mer prevede:

Accoglienza dei partecipanti

Montaggio e aggiustamento di protesi sportive

Collaudo delle protesi sportive con un ortoprotesista

Pratica uno o più sport tra le attività disponibili:

Lame da corsa,

Bicicletta,

Pagaia,

Beach volley,

Acquabike

Ping-pong,

Badminton

Basket

Smontaggio di protesi sportive



Chi può partecipare agli Sport Days Villefranche-sur-Mer 2024

Gli Sport Days Villefranche-sur-Mer 2024 sono rivolti a chiunque abbia mobilità ridotta e desideri iniziare o migliorare la pratica di uno sport da spiaggia.



Come partecipare agli Sport Days Villefranche-sur-Mer 2024

Occorre contattare l'Agenzia Ottobock Care Nice al numero 04 89 14 13 55 oppure compilare il modulo di registrazione dedicato cliccando qui