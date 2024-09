Grasse, continua l’abbellimento delle facciate cittadine (Foto)

A Grasse sono stati eseguiti i lavori di riabilitazione della facciata situata al 2 avenue du Général de Gaulle, seguendo l'esempio di altri fabbricati della città.

L'affresco è stato realizzato dalla Compagnie Vincent Ducaroy, specializzata in trompe-l'oeil da 30 anni.

Vincent Ducaroy, accompagnato dal suo team di tre artisti, ha utilizzato una vernice minerale che garantisce una durata di 20 anni.

Il lavoro è stato eseguito con pennelli e piccoli rulli, per rispettare la finezza dei dettagli.

Si tratta di un trompe-l'oeil che rappresenta due colonne di finestre su quattro livelli, in perfetta armonia con l'architettura locale e meridionale, secondo i requisiti dell'Architetto degli Edifici di Francia (ABF).

L’iniziativa conferma la volontà del Comune di partecipare all'abbellimento della città attraverso processi originali e tipici, trasformandone così l’aspetto.

Il trompe-l'œil costituisce la quinta opera di Vincent Ducaroy a Grasse dal 2013 e giunge dopo gli interventi in Boulevard Fragonard, nel Parking di Cours Honoré Cresp, nella Rue Marguerite Raineri e al 4 di Cours Honoré Cresp.

La città di Grasse ha intrapreso numerosi lavori per mantenere e preservare la sua identità, mettendo in evidenza le tecniche pittoriche che abbelliscono le facciate per il piacere degli occhi.