Nizza: la Messa degli Artisti e la Mostra «VIVERE» avviano al periodo quaresimale (Foto)

Nella suggestiva ambientazione della chiesa di Saint-Martin Saint-Augustin, ha avuto luogo la Messa degli Artisti, un evento carico di spiritualità e creatività.

Sotto la direzione di Fra Yves-Marie Lequin, responsabile della cerimonia e cappellano degli artisti, la celebrazione ha unito in modo incisivo fede e arte, creando un intenso dialogo tra espressione creativa e spiritualità.





Guidata da Padre Sylvain Brison, con la commovente lettura della preghiera di Willette assegnata a Robert Roux, la messa ha segnato il passaggio simbolico dal Martedì Grasso al Mercoledì delle Ceneri: dal clima festivo della celebrazione a una profonda introspezione, dall’azione alla serenità.

Un momento in cui l’arte si trasforma in un collegamento con il sacro, un linguaggio comune in grado di convertire gesti, suoni e immagini in una ricerca di significato.





Successivamente, la mostra «Vivere» ha approfondito questa riflessione, sollevando interrogativi significativi sul ruolo degli artisti nella società moderna.

Come mantenere l’autenticità nella propria arte? Quale rilevanza ha la spiritualità nel processo creativo?





Una serata ricca di emozioni, in cui ogni partecipante ha portato a casa nuove ispirazioni e spunti di riflessione, arricchendo il proprio percorso artistico e spirituale.



Le foto sono di Jean-Pierre Barbero.