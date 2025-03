Nizza, una serata dedicata ai diritti delle donne al Cinéma Pathé Gare du Sud

Nell'ambito della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, la Città di Nizza organizza una “séance citoyenne” in collaborazione con i cinema Pathé.

Domani, giovedì 6 marzo 2025, con appuntamento a partire dalle ore 18,30, al Cinema Pathé Gare du Sud in Place Charles Pasqua 6 verrà proiettato il film Barbie di Greta Gerwig.



Da anni, la Città di Nizza è attivamente impegnata nella lotta contro ogni forma di discriminazione e nella promozione dei diritti delle donne.





Grazie alla collaborazione con i cinema Pathé Nice, vengono organizzati quattro cineforum o "séance citoyenne" all'anno, dedicati ai temi dell’uguaglianza di genere e della lotta alle discriminazioni.



Ogni proiezione è preceduta da un intervento introduttivo e seguita da un dibattito con esperti selezionati in base alla tematica affrontata: registi, produttori, attori, giornalisti, sociologi.



Organizzato in collaborazione con Pathé Gare du Sud, l'evento prevede:

Ore 18,30 – Accoglienza del pubblico

Ore 18,45 – Intervento introduttivo di Savanna Samokine (Direttore dei cinema Pathé Nice) e Maty Diouf (Adjointe au maire delegata ai Diritti delle Donne)

Ore 19 – Proiezione del film

Ore 21 – Tavola rotonda e dibattito con il pubblico

Ore 22 – Cocktail



Interventi alla tavola rotonda

Maty Diouf, Adjointe di Nizza, delegata alla lotta contro le discriminazioni e ai diritti delle donne

Laura Marra, Influencer

Maëva Bauvais, Sociologa di genere

Roch Barut, Co-presidente della Scuola di Rugby del Stade Niçois

Anne-Gaël Bauchet, Direttrice di Alter Egaux (moderatrice)

Biglietti: 100 posti disponibili al prezzo speciale di 6 euro, acquistabili direttamente nei cinema Pathé o online su prenotazione.



La Città di Nizza ha adottato una politica trasversale per l'uguaglianza di genere, integrandola in tutte le sue iniziative. Nel rispetto del 6° principio della Carta Europea, il Piano d'Azione Pluriennale 2022-2026 per l'uguaglianza e la lotta alle discriminazioni si sviluppa su due assi fondamentali:

Promuovere una cultura dell’uguaglianza

Combattere ogni forma di discriminazione



Per ogni tema, in date chiave, viene selezionato un film in collaborazione con il servizio Accès aux Droits ed con i cinema Pathé Nice.



Le date chiave

8 marzo – Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne

21 marzo – Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale

10 maggio – Giornata Nazionale delle Memorie della Tratta e della Schiavitù

17 maggio – Giornata Nazionale contro l’Omofobia

25 novembre – Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne