Il Museo Oceanografico di Monaco alla ricerca di 19 addetti stagionali

In vista della stagione estiva, l'Istituto oceanografico organizza la sua nuova giornata annuale di reclutamento per rafforzare i suoi team. 19 posti di lavoro (stagionali in contratti a tempo determinato e indeterminato) devono essere occupati dal mese di marzo all'interno dei diversi servizi: Reception, Cassa, Negozio, Commerciale e Educazione & Animazione.

Durante questa giornata di reclutamento, i responsabili dei servizi interessati incontreranno, nel corso di colloqui individuali, i candidati precedentemente iscritti sul sito www.oceano.org/rejoigneznous

Ricollocando l'umano al centro di questo dispositivo, questi colloqui di assunzione permetteranno ai candidati di incontrare le squadre, scoprire i diversi mestieri proposti e comprendere immediatamente le missioni e le sfide.

Organizzati all'interno del Museo oceanografico, questi incontri professionali offrono anche l'opportunità ai candidati di immergersi nell'universo del Museo per scoprire il loro possibile futuro ambiente di lavoro.

POSTI VACANTI (U/D):

19 contratti stagionali a tempo pieno di 39 ore settimanali (dal lunedì alla domenica, festività comprese con i turni):

- 3 Animatori scientifici a contratto (M/F) a partire da marzo 2025

- 3 Venditori di cassa presso il negozio del museo (M/F):

- 1 posto dal 1o giugno al 30 settembre 2025

- 2 posti dal 1o luglio al 31 agosto 2025

- 3 Agenti di cassa (M/F):

- 1 posizione dal 1o aprile al 30 settembre 2025

- 1 posto dal 1o giugno al 31 agosto 2025

- 1 posto dal 1o luglio al 31 agosto 2025

- 1 Agente polivalente ai servizi Cassa, Negozio e Commerciale dal 1° luglio al 31 agosto 2025

9 Agenti di accoglienza polivalenti (M/F):

1 posizione dal 1° aprile al 31 agosto 2025

2 posti dal 1o giugno al 31 agosto 2025

6 posti dal 1o luglio al 31 agosto 2025