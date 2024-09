L'Ambasciatore di Monaco presso il Principato di Andorra ha presentato le sue Lettere credenziali a Emmanuel Macron

Il 17 settembre scorso, Valérie BRUELL-MELCHIOR, Ambasciatrice, ha presentato le sue Lettere credenziali a. Emmanuel MACRON, Co-Principe del Principato di Andorra, al Palazzo dell'Eliseo, in occasione della sua accreditazione come Ambasciatore del Principato di Monaco presso il Principato di Andorra, in residenza in Francia.

In presenza del Rappresentante del Co-Principe francese, Patrick STRZODA e della Ministra degli Affari Esteri di Andorra, Imma TOR FAUS, ha assicurato Valérie BRUELL-MELCHIOR della sua determinazione a mantenere i legami che uniscono i due Principati, che sono stati recentemente rafforzati dall'apertura del primo Consolato di Monaco in Andorra, nel settembre 2024.