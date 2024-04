Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale .

Le temperature salgono, raggiungendo i 25-30°C nel sud-ovest e fino a 27-29°C localmente nella metà settentrionale del Paese.

Questo caldo estivo favorisce l'emissione nell'aria di elevate concentrazioni di polline di betulla, con un alto rischio di allergie in 3/4 del territorio. A ciò si aggiungono la sabbia del Sahara e il vento, che esacerbano i sintomi, in particolare la congiuntivite.



Nell'area mediterranea, la miscela di pollini di Cupressacee (cipresso, ginepro, tuia), quercia, platano e parietale (Urticacee) fa registrare un alto rischio di allergia.



Il polline del platano resta molto abbondante nell'aria con un rischio allergico che varia da basso a medio a seconda dei dipartimenti.

L'impollinazione del platano è relativamente breve nel tempo (da due a tre settimane), ma intensa. Attenzione ai microaghi del platano che sono molto irritanti e possono provocare tosse.

Sono presenti anche altri pollini come quelli di frassino, salice, pioppo, carpino, quercia, piantaggine, acetosa ed erbe, ma con un rischio generalmente da basso a medio di allergia.



I pollini delle Pinacee (pino, abete, abete rosso) sono molto abbondanti nell'aria di gran parte del Paese ma, per fortuna, non sono allergenici.





l ritorno della pioggia la prossima settimana porterà un po' di tregua a chi soffre di allergie.

Tuttavia, non appena tornerà il sole, i pollini usciranno di nuovo, soprattutto perché Météo France prevede che le temperature rimarranno al di sopra della norma stagionale per molto tempo, almeno fino a metà aprile.





Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:

Cipresso - Rischio moderato

Parietaria – Rischio moderato

Platano – Rischio moderato

Frassino - Rischio basso

Graminacee – Rischio basso

Pioppo – Rischio basso

Salice - Rischio basso