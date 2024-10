Cap3000 ha un nuovo direttore: Frédéric Llorca

Cambio al vertice di Cap3000, il grande centro commerciale di Saint Laurent du Var: Frédéric Llorca è dal 1° ottobre il nuovo direttore.

Laureato in amministrazione aziendale all'Università Paris-Saclay, Frédéric Llorca, 47 anni, è originario della regione Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ha un’esperienza ventennale nel settore retail, con al suo attivo la gestione di grandi magazzini, reti e stabilimenti in diverse località, a forte valenza turistica, quali Parigi, Versailles e Deauville, per conto di aziende come Le Printemps, Fnac e Adidas.

Frédéric Llorca

Sotto la direzione di Frédéric, Le Printemps Deauville ha assunto, nel 2023, un nuovo format di negozio ispirato all'architettura normanna e progettato come un concept store.

La sua esperienza professionale nel settore della vendita al dettaglio e la sua conoscenza dei consumatori internazionali, si potranno rivelare risorse importanti per il continuo sviluppo del centro commerciale della Métropole Nice Côte d’Azur, seconda destinazione turistica in Francia.



Frédéric Llorca succede a Roch-Charles Rosier: grazie al suo notevole impegno durante i 14 anni nei quali ha coperto le funzioni di direttore di CAP3000 ha contribuito alla sua ristrutturazione ed ampliamento di 50.000 metri quadrati ed al conseguimento del marchio BiodiverCity®, che consente al centro di aprirsi sul Mediterraneo.

Inoltre l'ampliamento dell'offerta ristorativa, dell'offerta eventi e dell'offerta “tempoi libero”, hanno fatto di CAP3000 un “vero luogo in cui vivere” per la gioia dei 12 milioni di visitatori annuali.

Un'azione riconosciuta e premiata dalle giurie del Mercato Internazionale dei Professionisti Immobiliari (MIPIM) che, nel 2022, hanno eletto CAP3000 miglior centro commerciale al mondo.

Con 35 anni di esperienza nel commercio al dettaglio, Roch-Charles Rosier continuerà ora la sua collaborazione con il gruppo Altarea come Senior Advisor.



Queste le parole del neo-direttore Frédéric Llorca: “È con grande piacere ed entusiasmo che assumo il mio incarico. Molto più di un centro commerciale, CAP3000 è un vero e proprio luogo di vita al quale la gente della Riviera è profondamente legata e per il quale intraprenderò nuove azioni e nuovi progetti.



Desidero rendere omaggio al lavoro compiuto dal mio predecessore, Roch-Charles Rosier, vera punta di diamante delle ultime trasformazioni intraprese per il centro che costituiscono la base della strategia che verrà adottata.



Ringrazio inoltre Altarea Commercio per la fiducia e assicuro ai team, ai commercianti e ai clienti di CAP3000 il mio impegno e la mia determinazione nello svolgimento del nuovo progetto verso nuovi traguardi”.



Cap 3000 in cifre

135.000 m2 di superficie, di cui 5.000 mq di terrazze con vista panoramica sul mare

20% clienti esteri (Europa, Africa, USA, Sud America, ecc.)

4.200 posti auto

300 negozi e ristoranti

4.000 dipendenti del marchio