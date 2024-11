Con l’approssimarsi della stagione autunnale il pensiero inizia a correre con una certa velocità verso uno dei periodi festivi più amati al mondo: il Natale. Una festa tra le più lunghe dell’anno, data la sua durata di oltre due settimane, che ha lo start già nella giornata dell’Immacolata, ossia l’8 dicembre, con l’allestimento casalingo e delle piazze tra alberi e presepi. Insomma luci e colori che praticamente tutte le famiglie attendono di tirare fuori dagli scatoloni ad ogni ricorrenza ma che implica anche un pensiero doveroso verso i regali da fare ad amici, parenti, partner amorosi e cosi via. Proprio su quest’ultimo aspetto vogliamo soffermarci in questo caso, cercando di scoprire insieme quali possono essere i migliori regali di Natale per quest’anno tra opzioni hi-tech, artigianali, idee last minute, libri, fumetti, giochi da tavolo, giocattoli e molto altro ancora.

Dalle scelte hi-tech a quelle artigianali

Quando si parla di regali natalizi una prima dicotomia è quella che separa il contesto tecnologico da quello artigianale. Da un lato dunque troviamo opzioni da mettere sotto l’albero come: macchine fotografiche, portatili, tablet, smartphone, etc.; dall’altro vi si oppongono le soluzioni fai da te, quindi frutto delle nostre mani e farina del nostro sacco, dietro i quali si celano idee spesso originali. Stiamo parlando di addobbi realizzati in casa con cartoncini e colori, o ancora accessori per la persona quali braccialetti, collanine, create con materiali di recupero però abbelliti da soluzioni fantasiose. Insomma una netta differenza tra i primi ed i secondi, rappresentativi di regali che hanno alla base un modo di pensare al dono da fare per questa festività totalmente opposto.

Giocattoli e giochi da tavolo per bambini

Sempre proseguendo sul filone introdotto nel paragrafo precedente, altra linea di demarcazione che questa volta però interessa i più piccoli, è quella tracciata tra giocattoli vintage e giochi moderni. Quindi si spazia dai giochi da tavolo (Monopoli, GDR, e simili) a giochi di carte (UNO e le sue varianti a tema per fare un esempio), passando per i sempre verdi Risiko e Tris che se riscoperti possono intrattenere e non poco i bambini anche di oggi. Tuttavia spesso questi ultimi hanno richieste un po' diverse, che si avvicinano maggiormente alla generazione digitale odierna. Quindi l’orientamento del regalo natalizio orbita intorno a console, videogame, giochi che coinvolgono la realtà aumentata come i VR e tanto altro ancora. Anche qui per tanto troviamo una netta separazione tra prima e dopo il Nuovo Millennio sul piano concettuale di regalo natalizio con declinazione minorile.

Libri e fumetti

Nel momento in cui si pensa ad un’idea regalo per Natale ci si può dirigere anche verso una soluzione culturale, quale può essere un buon libro o fumetto. Certamente rappresenta un’opzione meno allettante oggi giorno per i giovani ed adulti, coinvolti da altri interessi. Ma un libro, se scelto con cognizione e cuore risulta davvero piacevole come regalo. Infatti dietro un dono simile si cela talvolta un’emozione, un’esperienza personale, una volontà di raccontare qualcosa di sé all’altro, o di dimostrare, in caso di coppie, un interesse verso il possibile partner. Quindi una scelta romantica, quella del libro come regalo, per comunicare in maniera diversa con chi attira le nostre attenzioni. E quale contesto migliore del Natale per far scoppiare l’amore (eccezion fatta per San Valentino ovviamente). Anche i fumetti poi possono dire la loro in tale discorso, con i manga che la fanno da padrone, specie per la generazione attuale. Ma si possono trovare anche elementi di matrice nostrana in libreria come ottimo regalo dicembrino.

Foto ricordo come idea regalo

Sempre in chiave originalità in rapporto ai doni natalizi vi sono poi le foto ricordo. Per un regalo personalizzato si potrebbe pensare alla stampa di alcune foto ricordo, utilizzando siti specifici come cewe.it.

Una soluzione ideale sia per coppie che per famiglie, poiché i ricordi immortalati in alcuni scatti durano nel tempo e portano in dote emozioni ed esperienze irripetibili. Del resto la fotografia ha proprio il compito di impressionare su pellicola e negativi le memorie che altrimenti non si potrebbero tramandare ai posteri. Ecco dunque che il periodo natalizio con la sua nota anche nostalgica e calda del nucleo familiare potrebbe ospitare ottimamente un’idea di regalo del genere. In alcuni casi le foto ricordo vengono anche usate come addobbi per l’albero da collocare in casa. Quindi una duplice valenza di un dono simile, che unisce utile e dilettevole, abbellendo un simbolo del Natale presente in ogni habitat domestico del mondo con una componente evergreen come le fotografie di famiglia.

Regali di Natale last minute

In ultimo prendiamo in esame le idee di regalo natalizie dell’ultimo minuto, che tante volte ci salvano da una brutta figura con amici, parenti e conoscenti. Presi dalla routine frenetica, infatti, spesso capita di dimenticare le cose più importanti, e nella fattispecie del Natale, i doni. Ecco dunque che vengono in soccorso le opzioni last minute, che chiamano in causa il fai da te o elementi maggiormente economici sul piano dell’esborso ma ugualmente impattanti dal punto di vista emozionale. Ci riferiamo a gadget ed accessori come ciondoli, puzzle fotografici, luci e lampade a tema natalizio per la casa, o ancora capi d’abbigliamento che rispecchiano i gusti della persona a cui destinare il regalo. Alternative che non richiedono un dispendio di tempo eccessivo per la loro concretizzazione, e che si prestano ad acquisti nei giorni immediatamente precedenti il Natale. Quando si è con l’acqua alla gola e non si sa che pesci prendere in fatto di impacchettamento del pensiero da mettere sotto l’albero. Quelle sopra menzionate sono chiaramente solo alcune delle idee possibili, ma se ne potrebbero citare molte altre come carillon, smartbox, calendari di peluche, tazze magiche per la colazione, etc. Una lista quindi lunghissima di oggetti materiali ed immateriali per avere a disposizione un ventaglio ampissimo di soluzioni tra cui scegliere.