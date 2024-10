Il Principe Alberto II alla 79ª Assemblea generale dell'Onu

Il dibattito generale della 79a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite si è svolto dal 24 al 30 settembre 2024 a New York. Hanno partecipato 193 oratori, tra cui 87 capi di stato tra cui S.A.S. il principe Alberto II di Monaco.

In un contesto internazionale particolarmente volatile, soprattutto a causa dei conflitti armati in Medio Oriente, in Ucraina e altrove, i Capi di Stato hanno lanciato un appello alla pace. S.A.S. il Principe Alberto II ha sottolineato in particolare nel suo discorso l'importanza della solidarietà e del dialogo in un mondo in divisione. Ha anche menzionato la necessità di raggiungere la parità di genere, e a questo proposito si può notare che solo dieci donne, capo delegazione del loro paese, hanno preso la parola.

Altri argomenti trattati sono stati la lotta contro i cambiamenti climatici, la regolazione dello sviluppo dell'intelligenza artificiale o ancora la lotta contro la disinformazione. Durante questa settimana ad alto livello si sono svolti anche diversi incontri e un vertice.

Il Summit del Futuro, che ha preceduto il dibattito generale, ha visto l'adozione del Patto per il Futuro, che include la Dichiarazione per le generazioni future e il Global Digital Compact e si propone come un foglio di strada per rispondere alle sfide globali.

Nel suo discorso al Vertice, S.A.S. il Principe Sovrano ha sottolineato che la pace è il bene più prezioso e ha insistito sull'importanza del rispetto e della protezione dei diritti umani. Ha anche messo in luce il potere dello sport come linguaggio universale che facilita il riavvicinamento tra i popoli e le culture, cancella le barriere sociali e promuove lo sviluppo sostenibile.

Il 24 settembre, Isabelle BERRO-AMADEÏ, Consigliere e Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, ha partecipato alla riunione ministeriale del Consiglio di sicurezza dedicata alla situazione in Ucraina durante la quale il presidente ucraino Volodymyr ZELENSKY ha esortato la comunità internazionale a «costringere» la Russia a fare la pace.

Durante la riunione di alto livello dedicata alla problematica dell'innalzamento del livello del mare, tenutasi il 25 settembre, la signora BERRO-AMADEÏ ha ricordato l'impegno di Monaco a favore della protezione degli oceani e della lotta contro i cambiamenti climatici. La riunione ha riguardato gli aspetti giuridici, socioeconomici e scientifici delle conseguenze dell'aumento del livello del mare e i suoi effetti sulla sicurezza alimentare.

Sono state discusse strategie di adattamento per un futuro sostenibile, in particolare per i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e i paesi con litorali e zone costiere.