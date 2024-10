Cibi e bevande in aereo: si possono portare a bordo o in stiva?

Viaggiare in aereo comporta diverse domande, soprattutto quando si tratta di portare con sé cibi e bevande. Si possono portare bottiglie d'acqua o cibo preparato in casa? Cosa succede se si vogliono portare degli alimenti nella stiva? Le domande legate al trasporto di cibi durante i viaggi aerei sono veramente tante ed è importante conoscere tutti i dettagli previsti dalle normative per partire senza preoccupazioni.

Aereo o jet privato?

Quando si vola su un jet privato, le regole riguardanti cibi e bevande sonorispetto ai voli commerciali, rispetto ai quali ovviamente variano anche altri aspetti come il prezzo (in merito l'agenzia Fast Private Jet chiarisce quanto costa affittare un jet privato ), il comfort, gli orari e la personalizzazione.

A bordo di un aereo privato, i passeggeri possono portare con sé una vasta gamma di alimenti e bevande, senza le stesse restrizioni di sicurezza imposte sui voli di linea. Non ci sono limitazioni severe su liquidi o cibi, e spesso il catering è personalizzato in base alle preferenze dei passeggeri, con la possibilità di scegliere tra opzioni gourmet preparate su misura.

Per quanto riguarda gli aerei, invece, bisogna sapere che ci sono delle regole molto rigide soprattutto per quanto riguarda i liquidi. Non esistono delle restrizioni particolari per gli alimenti solidi, perché si possono portare panini, frutta, snack o anche cibi fatti in casa, purché siano confezionati e trasportabili facilmente. In riferimento ai liquidi, le limitazioni valgono anche per ciò che riguarda, per esempio, yogurt, salse o zuppe.

Cosa sapere sulla gestione delle bevande

Le regole precise riguardano principalmente le bevande . È vietato portare a bordo di un aereo delle bottiglie di liquidinel bagaglio a mano. Questo vale sia per l'acqua che per succhi di frutta e per bevande energetiche.

Il discorso cambia quando si fa riferimento a cibi e bevande da riporre nel bagagliaio da stiva. In questo caso non ci sono restrizioni particolari, a parte il trasporto di alcolici. Ogni compagnia aerea ha le proprie regole riguardo il trasporto di bevande alcoliche, soprattutto per quanto riguarda la quantità massima consentita. È importante anche verificare le norme del Paese di destinazione, perché alcuni Stati possono avere delle regole più rigide.

Se si portano alimenti deperibili nella stiva, bisogna sempre considerare che non saranno refrigerati durante il volo, quindi sarebbe meglio evitare di trasportare cibi che potrebbero rovinarsi.

Consigli pratici per trasportare alimenti

Se si vogliono evitare inconvenienti durante il viaggio in aereo, ci sono alcuni semplici consigli da seguire. Si possono utilizzareper prevenire delle fuoriuscite. Bisogna assicurarsi che i cibi siano ben confezionati, per evitare problemi durante i controlli di sicurezza.

Per i cibi liquidi o semi-liquidi bisogna ricordare sempre di rispettare il limite dei 100 ml nel caso del bagaglio a mano. Inoltre, è bene informarsi sulle regole specifiche della compagnia aerea per evitare di incorrere in sanzioni.

I cibi da evitare in aereo

Anche se molte tipologie di cibi sono consentite, è sempre consigliabile evitare di portare a bordo determinati alimenti per diverse ragioni. Alcuni cibi possono causare disagi agli altri passeggeri a causa dell'odore forte o della difficoltà nel consumarli in spazi ristretti. Per esempio, cibi particolarmente speziati sono poco indicati per un ambiente chiuso come quello dell'aereo.

Inoltre, cibi come zuppe o salse sono difficili da gestire in volo e potrebbero versarsi facilmente, creando confusione. Meglio scegliere snack semplici e leggeri, come, ad esempio, le barrette energetiche, che forniscono anche un'adeguata riserva di energia per il viaggio.

Le normative per i viaggi internazionali

Se si sta viaggiando verso l'estero, è essenziale anche tenere conto delle normative locali che riguardano il trasporto di cibo. Alcuni Paesi hanno delle regole molto rigide sull', specialmente quelli freschi. Per esempio, spesso non possono essere portati oltrefrontiera alimenti come la carne e i prodotti caseari. Prima di partire, è importante consultare le leggi del Paese di destinazione, per assicurarsi di non incorrere in problemi all'arrivo a destinazione.