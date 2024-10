Taxe foncière: come proporre un reclamo

Chi é proprietario o usufruttuario di un appartamento o di una casa deve pagare la taxe foncière entro il 20 ottobre 2024, anche se l'alloggio è affittato.

Se si nota un errore, c’è tempo fino al 31 dicembre 2025 per presentare un reclamo al fisco.



L’ avviso fiscale sulla proprietà è disponibile online dal 28 agosto 2024 o dal 20 settembre 2024 a seconda del tipo di pagamento che si è scelto: prelevamento mensile o saldo annuale. Si può consultare nel proprio spazio su impots.gouv.fr, “mes événements” e “documents”.



La scadenza per il pagamento è il 20 ottobre 2024 a mezzanotte se si sceglie il pagamento online e il 15 ottobre 2024 se si opta per un altro mezzo di pagamento (assegno, contanti).



Se si vuole contestare l'importo o il merito si può inviare un reclamo alle autorità fiscali. Per fare ciò, occorre:

Connettersi al proprio spazio personale su impots.gouv.fr;

Accedere alla messaggistica protetta (il pulsante si trova in alto a destra nella pagina);

Cliccare su “écrire”;

Selezionare la motivazione “je signale une erreur sur le calcul de mon impôt », poi « ma demande concerne la taxe foncière;

Selezionare l'anno;

Scrivere la richiesta (si possono inserire allegati).



Una volta compilato e validato il modulo verrà visualizzata una schermata riepilogativa della richiesta.

Si riceverà una notifica via e-mail dell'elaborazione della tua richiesta e si potrà consultare la risposta dell'amministrazione fiscale nella messaggistica protetta del tuo spazio specifico .



Si può anche presentare questa richiesta tramite posta cartacea (da inviare al centro fiscale il cui indirizzo appare nella parte superiore della notifica dell'imposta sulla proprietà).

È sufficiente una semplice lettera su carta comune. Occorre menzionare nella lettera tutti gli elementi utili per elaborare la richiesta, in particolare i riferimenti menzionati nella cartella esattoriale.

È inoltre necessario allegare, ove esistano, i documenti giustificativi.

Si può indicare, se lo si desidera, il proprio numero di telefono, specificando gli orari in cui si é raggiungibili.



E’ possibile, anche, rivolgersi direttamente allo sportello servizi competente del proprio centro di finanza pubblica, oppure telefonare al servizio che gestisce la tua pratica se il tuo caso non è troppo complesso e il servizio in questione potrà fornire direttamente i chiarimenti che si desideri (se necessario occorrerà confermare il reclamo per scritto).



Indipendentemente dal mezzo di comunicazione scelto, la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025 per l'imposta sulla proprietà 2024



La richiesta non esonera dal pagamento delle tasse: se il reclamo verrà accolto, l'importo pagato ti verrà rimborsato.