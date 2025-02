La “donation-partage”, come anticipare la successione

La donazione-partage permette di suddividere il patrimonio tra i figli (o altri eredi) in modo definitivo, evitando le rivalutazioni future dei beni.

A differenza del testamento, che ha effetto solo al momento del decesso, la donation-partage consente di trasferire immediatamente la proprietà dei beni agli eredi, con valore fissato al giorno della donazione.



Vantaggi della donazione-partage

Nessuna rivalutazione: il valore dei beni donati non cambia con il tempo. I beneficiari non devono preoccuparsi di eventuali modifiche nel valore dei beni, né rischiano di dover compensare gli altri eredi per gli investimenti fatti sul bene.



Contabilità chiusa in vita: Una volta effettuata la donazione, i conti della successione sono definiti, evitando sorprese o conflitti al momento del decesso.



Favorire un erede: è possibile avvantaggiare uno o più figli, rispettando comunque la quota di legittima. Se si vuole andare oltre, gli altri eredi devono rinunciare esplicitamente al loro diritto attraverso una dichiarazione notarile.



Attenzione alla suddivisione

La donation-partage non può essere modificata dopo il decesso, quindi è importante che la suddivisione sia fatta in modo equo e bilanciato. Donare beni in comproprietà o in modo non ben definito non costituisce una donazione-partage e non beneficia delle sue agevolazioni.



Pianificare con cura la distribuzione del patrimonio è fondamentale per evitare che la successione venga contestata in futuro. È quindi consigliato affidarsi a un esperto per garantire che la donazione-partage sia ben strutturata.