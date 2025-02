Nizza e Cannes: è guerra alle cassette porta chiavi poste all’esterno dei fabbricati

Negli ultimi mesi del 2023, le città di Nizza e Cannes hanno introdotto misure più severe per regolamentare l’uso delle cassette portachiavi, piccoli dispositivi metallici utilizzati per facilitare l’accesso agli alloggi affittati tramite piattaforme online come Airbnb. Questo intervento si inserisce in una più ampia strategia volta a contenere il proliferare degli affitti turistici a breve termine.



La lotta contro gli affitti turistici irregolari

Nel novembre 2023, il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha dichiarato con determinazione la sua intenzione di ridurre almeno del 50% gli affitti stagionali non regolamentati.

La decisione è stata possibile grazie all’approvazione di una legge mirata a disciplinare un settore in continua espansione. Tuttavia, oltre alla regolamentazione delle locazioni, l’attenzione delle amministrazioni locali si è concentrata su un dettaglio apparentemente minore ma diffuso ovunque: le cassette portachiavi.





Le nuove misure di controllo

A partire dall’autunno 2023, un’ordinanza comunale ha vietato l’installazione di queste cassette negli spazi pubblici. Nonostante il divieto, la loro presenza sulle strade cittadine è rimasta significativa, spingendo le autorità a intensificare i controlli.

Il comune di Nizza ha annunciato una linea più rigida: qualsiasi cassetta installata illegalmente su arredi urbani o in aree comuni sarà rimossa entro quindici giorni.



Il processo di rimozione prevede alcuni passaggi chiave:

Un agente autorizzato applica un adesivo di avviso sulla cassetta, informando i proprietari della necessità di rimuoverla.

Contestualmente, il comune invia una notifica all’amministratore condominiale, comunicando l’obbligo di rimozione entro 15 giorni.

Se il dispositivo non viene eliminato entro il termine stabilito, sarà sequestrato e trasferito all’ufficio degli oggetti smarriti.

Cannes segue l’esempio di Nizza

Anche la città di Cannes ha adottato una regolamentazione simile, prevedendo la rimozione delle cassette entro gli stessi tempi stabiliti da Nizza.

In aggiunta, Cannes ha introdotto una misura ulteriore: se una cassetta sequestrata non viene reclamata entro tre anni, sarà definitivamente distrutta.

Per facilitare l’identificazione di questi dispositivi, i cittadini possono segnalare la loro presenza tramite l’applicazione mobile "Cannes Civique".

L’obiettivo di queste iniziative è duplice: migliorare la gestione del flusso di persone e garantire il rispetto delle normative fiscali e urbane.



I risultati dopo un anno di applicazione

Dopo oltre un anno dall’introduzione delle nuove normative, le amministrazioni di Nizza e Cannes hanno fornito un primo bilancio:

A Nizza, al 4 febbraio 2025, il comune ha ricevuto 881 segnalazioni, di cui la metà proveniente dal centro cittadino. Tra queste, 68 erano segnalazioni duplicate.

154 segnalazioni erano ancora in fase di trattamento, mentre 361 sono state archiviate perché riguardavano cassette situate su proprietà private.

Complessivamente, 341 cassette portachiavi sono state rimosse dopo la scadenza del termine di 15 giorni.



Nel frattempo, a Cannes, tra marzo 2024 e febbraio 2025, sono pervenute 218 segnalazioni. Su 186 cassette identificate e trattate, è stato applicato un adesivo di avviso, e alla fine, 36 dispositivi sono stati effettivamente rimossi.



Con queste azioni, le amministrazioni locali proseguono nella loro strategia per regolamentare il settore degli affitti turistici e preservare il decoro urbano.