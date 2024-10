Relazioni franco-italiane, futuro Gect di prossimità: incontro ufficiale con gli ambasciatori

La settimana scorsa è stata all'insegna delle relazioni franco-italiane e della cooperazione tra i territori transfrontalieri. Dopo aver incontrato, Alessandro Mager, il nuovo sindaco di Sanremo, Yves Juhel, Sindaco di Mentone e Presidente della Comunità della Riviera francese, ha ricevuto gli ambasciatori dei due paesi limitrofi in occasione di una riunione di presentazione dei lavori di avanzamento del futuro GECT di prossimità.

Venerdì 4 ottobre a Mentone si è svolta una tappa essenziale per la creazione del GECT che riunirà i comuni di confine della Riviera francese, della Liguria e del Piemonte. In occasione di un incontro organizzato dalla Sottoprefettura di Nizza-Montagne, Philippe Voiry, Ambasciatore incaricato della cooperazione transfrontaliera per la Francia e Andrea Cavallari, Ministro Plenipotenziario incaricato della cooperazione transfrontaliera per l'Italia, hanno preso conoscenza dello stato di avanzamento del GECT e hanno ribadito il loro sostegno al progetto.