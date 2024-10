Juan le Pins trasforma il lungomare e “nasconde” i ristoranti per consentire la vista, senza ostacoli, del mare

A Juan les Pins proseguono gli interventi per migliorare e riqualificare il litorale: terminata la stagione estiva, è il momento di “passare all’azione” con interventi di notevole spessore che modificheranno radicalmente le cartoline della località balneare.



L’obiettivo è di offrire, a chi passeggia sul lungomare, una vista eccezionale sul mare in un ambiente sostenibile e senza più ostacoli visivi.



“La filosofia del progetto, secondo Raphaël Simon, direttore dei servizi marittimi della città di Antibes, è creare un balcone sul mare, liberando prospettive visive”.

Un intervento che costerà 18 milioni di euro che graveranno interamente sui titolari delle spiagge senza aggravio alle finanze pubbliche.





I ristoranti che attualmente si trovano sulle spiagge verranno trasferiti sotto la passeggiata pedonale, anche essa soggetta a trasformazione.



I locali saranno quindi interrati, ricoperti con una soletta di cemento e di terra, così da consentire, in superficie, la piantumazione di arbusti e decorati con pietra calcarea rosa.



“Creeremo, prosegue Raphaël Simon, una grande spianata che collegherà la città e le spiagge: uno spazio pubblico tranquillo, totalmente usufruibile e molto più arioso”.



A lavori ultimati Juan les Pins si presenterà con i ristoranti “nascosti” ai passanti e con la capacità di godere in eccezionali viste sul mare, senza più ostacoli.



Fino a giugno 2025 vi saranno delle interruzioni e delle modificazioni nella circolazione stradale ed anche pedonale.

In particolare sarà posto un divieto al traffico veicolare tra Le Vogue e il Café de la Plage in Boulevard Baudoin mentre un'altra parte del viale sarà a traffico alternato.

Per quanto riguarda il lungomare, l'accesso pedonale sarà limitato ma i negozi saranno accessibili usufruendo delle strade che conducono alle spiagge.



Il progetto non comprenderà l’area di riferimento de la Pinède sulla quale pende un ricorso amministrativo.